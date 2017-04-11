Bayrampaşa'dan Balkanlara Çocuk Kardeşliği Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında İstanbul’da bulunan Tefeyyüz ilkokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıldönümüyle gerçekleşen kutlamalara katıldı.



Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bayrampaşa Şubesi, Üsküp Tefeyyüz Ilköğretim Okulu ve Bayampaşa Hacı İlbey İlköğretim Okulunun birlikte gerçekleştirdiği Polis Haftası vesilesiyle düzenlenen törenlerde resmi ziyaretler de gerçekleştirildi.



İlkokul müdürü Osman Emin önderliğindeki heyet Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü , Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Bayrampaşa Spor Kulübü ve Eyüp Sultan Camiini ziyaret etti.

