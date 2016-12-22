Tefeyyüz ilkokulu ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında ortak çalışmalar yapılmaya başlandı.
Üniversitenin Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik bölümü öğrencileri, okula gelip öğrencilerle üç ders gerçekleştirdi.
İşbirliği kapsamında üniversite öğrencilerinin ilkokula gelerek, yapılan çalışmalar ve öğretmen-öğrenci ilişkisini yerinde görmesi amaçlanıyor.
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