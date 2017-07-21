



T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türkçe Yaz Okulu ve Türkoloji Yaz Okulu Programları kapsamında Türkiye’ye gidecek olan Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri ve Makedonya’da 3 farklı devlet üniversitesinde Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen buluşmada yaz okullarına katılacak olan kursiyerler ve Türkoloji öğrencileri Büyükelçi Kara ile görüşme fırsatı yakalayarak Türkçe konuştu.

Türkçe konuşan ve Türkçeye olan ilgi ve alakalarını farklı deneyimlerle paylaşan yaz okulu öğrencileri; özellikle büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye’nin sunmuş olduğu imkân ve fırsatlardan dolayı ve ayrıca Türk dizileri aracılığıyla Türkçeye ilgi duyduklarını dile getirdiler.

Büyükelçi KARA Öğrencileri Tebrik Etti

Her birinin birer kültür elçisi olduğunu ifade eden Büyükelçi Tülin Erkal Kara Türkçeyi öğrenmekle kalmayıp, Türkçeyi hem aile bireyleri hem de çevreleriyle paylaşan birer elçi olmaları gerektiğinin altını çizerek, Türkçeye duydukları ilgiden dolayı bütün yaz okulu öğrencilerini tebrik etti.

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Aydın, Samsun ve Sivas gibi 11 farklı şehirde yaz okulu programına katılacak olan öğrencilerle buluşan Büyükelçi Kara, Anadolu’nun bütün şehirlerinin birbirinden güzel ve gezilmesi gereken doğal ve tarihi güzelliklere sahip olduğunu hatırlatarak, Türkçeyi iyi öğrenmeleri gerektiğini, her birinin yaz okulunun değerini bilmesini, bu şehirlerde yeni tecrübe ve deneyimlerle geri dönmesini, bu imkân ve fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

20 Yıl Sonra Okunacak Mektuplar

Yaz okuluna katılacak olan öğrenciler 20 yıl sonra okunacak olan mektuplar kaleme alıyor. Geleceğe mektup konseptiyle kaleme alınacak ve öğrencinin “20 yıl sonra nasıl bir dünya hayal ediyorum?” sorusuna cevap arayacağı metinlerden birkaç tanesi yaz okulu kapanış töreninde okunacak.



Mektuplar son olarak yirmi yıl sonra açılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yetkililerine teslim edilecek.

Yaz Okulu 24 Temmuz’da Başlıyor

Makedonya’dan 25 öğrencinin katılacağı yaz okulu programları 24 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Öğrenciler, iletişim dili olarak Türkçenin kullanıldığı yaz okulunda hem Türkçe eğitimi alma hem de bulundukları ve ziyaret ettikleri şehirlerin öne çıkan tarihî ve turistik yapılarını gezme gibi faaliyetlerle yörenin kültürünü tanıma imkânı bulacaklar.

Öğrenciler, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Türkçe Bayramı’ndan sonra ülkelerine geri dönecekler.