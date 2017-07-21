banner43

banner42

21 Temmuz 2017 Cuma

Milletvekili Enes İbrahim KKTC’de Başbakan... Ege Denizi'nde 6,3 Büyüklüğünde Deprem ‘Makedonya İsim Sorununu Çözer Çözmez... İldem: “NATO’nun Makedonya’ya Verdiği... NATO’nun Türk Genel Sekreter Yardımcısı... Türkiye’de Kabine Değişikliği, Başbakan... 15 Temmuz 136 Ülkede Anıldı Nimetz’ten İsim Krizi Hakkında Açıklama Makedonya ile Bulgaristan Arasındaki... Bir Milletin Kahramanlık Hikayesi Fotoğraflarla... TİKA Tarafından Arnavutluk'ta Anma Törenleri... “Türk Milleti, 15 Temmuz’da Kelimenin... Galatasaray’ın Efsaneleri 15 Temmuz... Üsküp’te Demokrasi Nöbeti Tutuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milyonlarla...
Makedonya, Kişi Başına En Çok Sigara... Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat AB... Temyiz Mahkemesi, Adli Kontrol Kararlarını... Hava Sıcaklıkları Artacak Kumanova’da Trafik Kazası; 14 Yaralı 15 Temmuz Şehitleri Kalkova Köyünde... Makedonya’da Hava Sıcaklıkları Yeniden... Sıcaklıklar 30 Derecenin Altına Düşecek Büyükelçi Kara Tarım Bakanı Lubço... Hükümet Sözcüsü Görevine Mile Boşnyakovski... Üsküp’te Srebrenitsa Katliamının... Sıcaklıklar 41 Dereceye Kadar Çıkacak 15 Temmuz Etkinlikleri Bugün Kocacık’ta... İçişleri Bakanlığından Göçmen... Hava Sıcaklıkları 40 Dereceye Çıkacak
FETÖ ABD’nin Terör Raporunda İstanbul Şiddetli Yağışa Teslim Oldu Antarktika'dan Kopan Dev Buz Dağı Kıyıdan... Mostar Köprüsü Önünde “15 Temmuz’u... İsrail Polisi Mescid-i Aksa'yı Kapattı 15 Temmuz Şehitleri Prizren'de Anıldı Hırvatistan’da Türk bayrağına Çirkin... Kosova’nın Mamuşa Belediyesinde ’15... Srebrenitsa Katliamının 22. Yıldönümü Kılıçdaroğlu Yürüyüşünü Tamamladı 'Sığınmacılarla İlgili Türkiye'nin... 'Çatışmasızlık Bölgeleri Türkiye’nin... 'İki Kez Israr Ettim, Kesin Bir Dille... G20 Liderler Zirvesi Başladı Türkiye Başbakanı Yıldırım, Yunanistan...
Mayıs’ta Makedonya’ya gelen Her 3... Kazakistan, Makedonya’dan 5 Otobüs... Üsküp-Doha Seferleri Makedonya’yı... ‘Yerli Şirketlere Yabancı Uzman’... Bütçe Değişikliği Tartışmaları... Wizz Air Üsküp Havaalanından Üç Yeni... Halkbank, Makedonya'daki 5 Büyük Banka... Ekspres Tur Türkiye-Makedonya Hattındaki... Bütçe Değişikliği Bakanlar Kurulunun... Devlet Bakanı Adnan Kahil Müsiad Balkan... Başbakan Zaev İş Dünyasıyla Görüştü Makedonya ile Türkiye İlk 5 Ayda 156... Süper Kupa Üsküp’teki Otel Fiyatlarını... Tütüncülere Devlet Yardımı En Geç... Asgari Ücret Eylül’den İtibaren 12...
Şkendiya Tur Atladı, Rabotniçki Elendi Üsküp’te Oynanacak Süper Kupa Maçının... TİKA'dan “Liria“ Atletizm Kulübüne... Fenerbahçe’den Elif Elmas İçin FİFA’ya... Makedonyalı Elif Elmas Fenerbahçe’ye... Ohrili Cedi Osman NBA’e Transfer Oldu Galatasaray’ın Emektar Futbolcuları,... Türkiye, Makedonya’yı Voleybol’da... Makedonya ile Türkiye’nin U18 Voleybolcuları... Makedonyalı Futbolcu Muarem Kazakistan’a... Fenerbahçeli Yıldıza Üsküp’te Onur... Beşiktaş Mogaz ile Metalurg Hentbol... Şampiyonlar Ligi Maçları Facebook'tan... Elif Elmas, Makedonya’yla İlk Milli... Türkiye Kosova Sınavını Farklı Galibiyetle...
ZOR Derneği 15 Temmuz Kahramanlarını... Türk Dünyası'nın Genç Yetenekleri... Makedonyalı İzciler İstanbul’da Kampa... Türkçem Dergisi 200. Sayıyı Göğüsledi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e... İstanbul Shopping Fest Tarih ve Alışveriş... Eyüp Belediyesi'nden Başarılı Öğrencilere... EL Hilal Kuruluşu Yetim Çocuklara Türkiye... Üsküplü Okçular Kahramanmaraş’ta Büyükelçi Kara, Kültür Bakanı Alagyozovski’yi... Üsküp’te Türk Halk Oyunları Konseri... Kurşunlu Han’da Türk Halk Oyunları... Üsküp Türk Tiyatrosu Sırbistan’dan... Kırçova’da Bayram Konseri Üsküp Türk Tiyatrosu Yurt Dışı Turnesine...
T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal... Ohri’deki Depremler ‘Kardeşlik-Birlik’... Karadağ’da Şehit Ömer Halisdemir... Resneli Öğrenci Mehmet Alçe Akademik... İsa Bey Medresesi Bu Yıl 178 Mezun Verdi Türkçe Yeterlilik Sınavı Başvuruları... FON Üniversitesinde III. Türk Kültür... İkinci Turda Liselere 9 Türk Öğrenci... Devlet Matura Sınav Sonuçları Belli... ‘Kiril ve Metodiy’ Üniversitesine... Gostivar Belediye Lisesi Öğrencilerinden... Liselerde İkinci Kayıt Dönemi Yarın... İlk Kayıt Döneminde 99 Türk Öğrenci... Makedonya’da Liselere Kayıtlar Başladı Karadağ Mehmet Fatih Medresesi Altıncı...
'Anlaşma Makedonya ile Bulgaristan Arasında... Mogherini: ‘Makedonya’da Yeni Başlangıç... Çipras: AB ve NATO Üyeliği için Önce... Sırp Bakan Daçiç’ten Makedonya ile... Dışişleri Bakanı Dimitrov’dan Avusturya... VMRO-DPMNE Koalisyonu, 10 Milletvekili... BDİ Genel Başkanı Ahmeti Arnavut Parti... THP: “TMBH Kumanova Şubesi THP’ye... Başbakan Zaev NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le... Arnavut Liderler Ali Ahmeti ve Menduh... TDP: “Terbiye, Duruş ve Ülkümüzden... 'Muhalefet Olarak da NATO ve AB Üyeliği... BDİ Kuruluşunun 15'inci Yıldönümünü... VMRO-DPMNE’den SDSM’ye Tepki Dolu... THP: 'Milletimiz ve Devletimizin Daha...
İbn-i Sina Makedonya Türk Sağlıkçılar... Karadağ Klinik Merkezi Göz Hastalıkları... TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan...
Süper Kupa Vesilesiyle Üsküp’te Etkinlikler... Sosyal Yardım Alan 2 Bin Çocuk Ücretsiz... Makedonyalı Okçular Kahramanmaraş’tan... TİKA’dan Arnavutluk’ta Yetimlere... Ohri’de Vatandaşlar Belediyenin İftar... Türk Öğrenci Aydanur Nezir’in Tasarımı... Kadir Geceniz Mübarek Olsun Üsküplü Fatih Makedonya-Türkiye Maçı... Makedonyalı Türk Taraftarlar Maça Birlikte... Sultan Murad Camiindeki Restorasyon Çalışmaları... Üsküp'te İlk Teravih Heyecanı (Foto... TİKA Kosova’da Kadın İstihdamını... Şahin: “Ramazan Ayını En Güzel Şekilde... TİKA Karadağ’da Kimsesiz Kadınlara... 13. Türkçe Konuşma Yarışması’nın...

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara Yaz Okulu Öğrencileriyle Buluştu

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türkçe Yaz Okulu ve Türkoloji Yaz Okulu Programları kapsamında Türkiye’ye gidecek olan Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri ve Makedonya’da 3 farklı devlet üniversitesinde Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

21 Temmuz 2017 Cuma 11:26
Bu haber 300 kez okundu
T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara Yaz Okulu Öğrencileriyle Buluştu



T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türkçe Yaz Okulu ve Türkoloji Yaz Okulu Programları kapsamında Türkiye’ye gidecek olan Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri ve Makedonya’da 3 farklı devlet üniversitesinde Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen buluşmada yaz okullarına katılacak olan kursiyerler ve Türkoloji öğrencileri Büyükelçi Kara ile görüşme fırsatı yakalayarak Türkçe konuştu.

Türkçe konuşan ve Türkçeye olan ilgi ve alakalarını farklı deneyimlerle paylaşan yaz okulu öğrencileri; özellikle büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye’nin sunmuş olduğu imkân ve fırsatlardan dolayı ve ayrıca Türk dizileri aracılığıyla Türkçeye ilgi duyduklarını dile getirdiler.

Büyükelçi KARA Öğrencileri Tebrik Etti

Her birinin birer kültür elçisi olduğunu ifade eden Büyükelçi Tülin Erkal Kara Türkçeyi öğrenmekle kalmayıp, Türkçeyi hem aile bireyleri hem de çevreleriyle paylaşan birer elçi olmaları gerektiğinin altını çizerek, Türkçeye duydukları ilgiden dolayı bütün yaz okulu öğrencilerini tebrik etti.

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Aydın, Samsun ve Sivas gibi 11 farklı şehirde yaz okulu programına katılacak olan öğrencilerle buluşan Büyükelçi Kara, Anadolu’nun bütün şehirlerinin birbirinden güzel ve gezilmesi gereken doğal ve tarihi güzelliklere sahip olduğunu hatırlatarak, Türkçeyi iyi öğrenmeleri gerektiğini, her birinin yaz okulunun değerini bilmesini, bu şehirlerde yeni tecrübe ve deneyimlerle geri dönmesini, bu imkân ve fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

20 Yıl Sonra Okunacak Mektuplar

Yaz okuluna katılacak olan öğrenciler 20 yıl sonra okunacak olan mektuplar kaleme alıyor. Geleceğe mektup konseptiyle kaleme alınacak ve öğrencinin “20 yıl sonra nasıl bir dünya hayal ediyorum?” sorusuna cevap arayacağı metinlerden birkaç tanesi yaz okulu kapanış töreninde okunacak.

Mektuplar son olarak yirmi yıl sonra açılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yetkililerine teslim edilecek.

Yaz Okulu 24 Temmuz’da Başlıyor

Makedonya’dan 25 öğrencinin katılacağı yaz okulu programları 24 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Öğrenciler, iletişim dili olarak Türkçenin kullanıldığı yaz okulunda hem Türkçe eğitimi alma hem de bulundukları ve ziyaret ettikleri şehirlerin öne çıkan tarihî ve turistik yapılarını gezme gibi faaliyetlerle yörenin kültürünü tanıma imkânı bulacaklar.

Öğrenciler, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Türkçe Bayramı’ndan sonra ülkelerine geri dönecekler.

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com