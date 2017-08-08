Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Oktay ve beraberindeki heyet Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim bakanı İsmet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verilerek, müşterek alanların pekiştirilip, iki ülke arasında eğitim köprülerinin daha da güçlenmesi konusunda fikir beyan edildi.

Görüşmede ayrıca , Makedonya ile Türkiye arasında iktisadi kültürel ilişkilerin yanı sıra, eğitim alanında ülke mevzuatları ve mütekabiliyet ilkesi esaslı, eşdeğer statüdeki çok programlı eğitim birimlerinin statüsü ve işbirliğin pekişmesi konusunda fikir teatisi gerçekleşti.



Üniversiteden yapılan açıklamada, “Uluslararası Vizyon Üniversitesi, yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalarını aynı inanç ve kararlılıkla devam ettirmektedir” denildi.