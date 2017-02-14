Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), bugün M6 Eğitim Merkezinde “Kariyer Günü” etkinliği gerçekleştirdi.

TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy ve yönetimi öğrencilere şirket hakkında sunum yaparken, çalışma şartları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrenciler, TAV havalimanlarında çalışmak hakkında merak ettiklerini sorarak, birinci ağızdan bilgi aldı. İBU’nun düzenlediği etkinlik kapsamında, TAV havalimanlarında staj yapmak isteyen öğrencilerin özgeçmişleri de yetkililere teslim edildi.

Etkinliğe, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Tamer Sevim, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fuat Korkmaz, Halkbank AD Skopje Vekaleten İcra Kurulu Başkanı Turhan Ademi, TRT Makedonya Temsilcisi Bekim Muftareviç, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Yoğun programı nedeniyle programa katılamayan Büyükelçi Tülin Erkal Kara’nın selamlarını ileten T.C. Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Tamer Sevim, Uluslarararası Balkan Üniversitesi Rektörüne böyle bir etkinlik yapması nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, üniversitenin kuruluşun 10. yılı vesilesiyle böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.



Kocayusufoğlu, “Özellikle mezun olmak üzere olan öğrencilerimizin başarılı firmalarla buluşması adı altında bu kariyer gününde TAV’la buluşturduk. TAV’ın gelişmesini dinledikleri gibi yarının liderleri olan İBU öğrencileri gelecek hayatlarında kendilerine özgüvenle neler yapabileceklerini sanırım sorularıyla göstermiş oldular. Üniversitemiz birkaç ay içerisinde yeni kampusuna taşınacak. Bu başarılarını yeni kampusumuzda hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy ise İBU’nun düzenlediği kariyer günlerinin önemine değindi. Ersoy, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve biz de bugündne geleceğe yatırım yapmak istiyoruz. Gençlerimizin eğitimine iş alanlarındaki yarın yönetecekleri pozisyonlarda veya ilerleyecekleri yollarda yardımcı olmak için bizdeki iş imkanlarını tanıttık. Şirketimizi tanıttık. Onlara tavsiyelerde bulunduk. İnşallah bundan sonra kendilerinden uygun olanları istihdam edip gelişimlerine fayda sağlayabiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.



Programın sonunda İBU Rektörü Kocayusufoğlu, öğrencilerin hazırladığı bir tabloyu TAV Makedonya Genel Müdürü Ersoy’a hediye etti.

