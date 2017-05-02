



Makedonya genelinde kısıtlı sayıda Türkçe eğitim veren liselerin olması Türk öğrencilerin Makedonca okumasına neden oluyor. Bunun önüne geçmek amacıyla 2009 yılında kız yurdu kurarak çalışmaya koyulan Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi (ADEKSAM) bu yıl farklı bölgelerden yaklaşık 100 öğrenciye Gostivar liselerinde Türkçe eğitim görmek imkanı sunuyor.

ADEKSAM, kurulduğu 1997 yılından bu yanan eğitime katkı faaliyetlerini sürdürüyor. 2009 yılında kurduğu kız öğrenci yurduyla başlatılan yurt hizmeti de bugün hem kız hem de erkek öğrenci yurtlarında toplam 96 öğrenci barındırıyor.

Gostivar merkezli bir kuruluş olmasına rağmen faaliyet alanını tüm Makedonya'ya yayan ADEKSAM, öğrencileri yurtlarda ücretsiz olarak barındırıyor ve öğrencilerin çoğuna burs da veriyor.

'ADEKSAM Bir Eğitim Merkezidir'

Gazetemize ADEKSAM hakkında bilgi veren Başkan Tahsin İbrahim yaptığı açıklamada, "1997 yılında kurulan ve 20 yıldır kesintisiz Makedonya'nın genelinde Türk halkına eğitim, kültür ve sanat alanında hizmet veren yegane bir kurumdur ADEKSAM. Gostivar esnafının, hayırseverinin, aydının girişimleriyle kurulmuş ADEKSAM, Makedonya çapında Türk halkının eğitim kalitesini, eğitim seviyesini kalkındırmak için öğrencilerimize daha iyi şartlarda eğitim verebilme gayesiyle günümüze kadar faaliyetlerine devam eden bir eğitim kurumu bir eğitim merkezidir." ifadelerini kullandı.



Eğitim alanında da faaliyetlerine hız kesmediklerini ifade eden İbrahim, "Kuruluşundan günümüze kadar değişik faaliyetler yapmış özellikle eğitim alanında. Her öğretim yılında ilkokul çağındaki öğrencilere özellikle Doğu Makedonya'dan başlayarak hem de Batı Makedonya'da Türkçenin unutturulmuş olduğu bölgelerde Türkçenin yeniden kazandırılması amaçlı kırtasiye yardımları yapılmıştır. Bu yardım hala devam etmektedir. Her yıl bine yakın öğrenciye kırtasiye yardımı yapılıyor. Ayrıca hemen kuruluşundan bu yana kendi üyeleriyle, kendi imkanlarıyla ve bu kuruma gönül vermiş Gostivar halkının zekat ve bağışlarını değerlendirerek burs veriyoruz." dedi.

'Gostivar'da Bir Öğrenci Yurduna İhtiyaç Duyuldu'

Gostivar'ın hem düz hem de mesleki olmak üzere lise düzeyinde Türkçe eğitimin merkezi olduğunun altını çizen Tahsin İbrahim, bu doğrultuda bir öğrenci yurduna ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.

İbrahim, "Makedonya'da lise eğitiminin mecburi olmasıyla liselere giden öğrenci sayısı arttı. Malumunuz Gostivar düz ve mesleki liselerle birlikte lise düzeyindeki bir eğitim merkezidir. Bu lise eğitimi merkezi olan Gostivar'da bir öğrenci yurduna ihtiyaç duyuldu. Biz de ADEKSAM ekibi olarak 2009 yılında kız öğrenci yurduyla hizmet etmeye başladık. Özellikle kırsal kesimlerden gelen ve Türkçeleri unutturulmuş olan bölgelerden gelen öğrencilere daha sıcak bir ortam daha kontrollü bir talim terbiyeden geçirmek için kız öğrenci yurduyla başladık. Biz kendi çocuklarımızı kendimiz eğitelim, kendi kültürümüzü daha yakından tanıtalım, kendi aile yapımızı çocuklarımıza daha iyi aşılayalım. 2009 yılında 20 öğrenciyle başladık ve her geçen yıl öğrenci sayımız arttı" şeklinde konuştu.

Yurtlarda 62 Kız ve 34 Erkek Öğrenci Kalıyor

Öğrencileri Türkçe eğitim almaları için Gostivar'a getirdiklerini söyleyen İbrahim, "2016/2017 eğitim yılında öğrenci kapasitemizi arttırmaya mecbur kaldık. Bir erkek yurdu açmaya mecbur kaldık. Dolayısıyla Gostivar'ın dışında hem Doğu Makedonya'nın kırsal kesimlerinde hem de Batı Makedonya'nın Türkçeleri unutturulmuş olan bölgelerde olan öğrencileri aslında biz kendimiz buluyor ve onları Gostivar'a getiriyoruz. Özellikle Doğu Makedonya bölgesinde liseleri Türkçe olmayan bölgelerdeki öğrencilerimize lise düzeyinde Türkçe eğitim sağlamak için onları Gostivar'a getiriyoruz. Bu eğitim yılında 62 kız öğrencimiz ve 34 erkek öğrencimize yurt hizmetleri veriyoruz. Kız öğrenci yurdunda bir müdür, üç aşçımız ve iki belletmenimiz olmak üzere 6 kişilik bir ekiple kız yurdunda çalışıyoruz. Erkek yurdunda ise iki belletmen ve bir aşçı olmak üzere 3 kişilik ekiple çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



ADEKSAM Başkanı Tahsin İbrahim yaptığı açıklamada "Öğrencilerimiz Makedonya genelinden gelmektedir. Türkçe düz liselerin olduğu bölgelerden Gostivar'da düz lise okumak isteyen öğrencileri almıyoruz. Yerel liselerin güçlendirilmesi için, öğrenci sayısını daha iyi tutmak için o bölgeden düz lise okumak için Gostivar'a gelmek isteyen öğrencilere fırsat vermiyoruz. Ama iktisat, tıp, teknik gibi mesleki liselere kayıt yapan öğrencileri alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

'Öğrenciler Yurtlarda Tamamen Ücretsiz Kalıyor'

Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrencilerden hiçbir meblağ alınmadığını kaydeden İbrahim, öğrencilere ayrıca burs da verdiklerini söyledi.

Bu konu üzerine İbrahim "Öğrenciler yurdumuzda tamamen ücretsiz kalmaktadır. Yurt hizmetlerimizden yararlanan bu öğrencilerden hiçbir meblağ almıyoruz. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yurt tarafından karşılanıyor. Yurtta kalan erkek ve kız öğrencilerimizden hemen hemen yüzde 90'nı bizim burslu öğrencilerimiz. Burslu derken onların burslarını ADEKSAM giderlerine yansıtarak değil de öğrencilerin ellerine para veriyoruz. Öğrencilerimizin tamamına değil ama çoğu maddi geliri dar olan öğrencilerimize ayda bir defa evlerine gidebilmeleri için imkan tanıyoruz. Yani onların yol masraflarını karşılıyoruz" açıklamalarında bulundu.



Bu çalışmalarında TİKA'nın da desteği olduğunu ifade eden İbrahim şunları dile getirdi: "Yurdun çalışması masraflı bir meselesidir. Elbette ADEKSAM kız yurdunun daha 2009 yılında oluşması ve o dönemde ayakta kalabilmesi, kira ve gıdanın bir bölümü TİKA tarafından karşılanmaktadır. Gostviar hayırseveri böyle hayır işlerine meraklı olan bir millettir. Dolayısıyla esnaftan da aydından da desteğimiz var. Niyetlenmiş olduğumuz bu yol daha uzun vadeli devam edecektir. Yurdun oluşması ve ayakta kalabilmesi için TİKA'nın büyük destekleri olmuştur."

'Bu Yurt Sıcak Çorbanın Ötesinde Bir Misyonu Var'

Yurdun sunduğu imkanlardan ve asıl amacından da söz eden ADEKSAM Başkanı Tahsin İBrahim bu konu üzerine şu ifadelere yer verdi:

"Bu yurt aslında yalnız öğrencilerin akşamları başlarını koyabilecek, bir sıcak çorba içebilecek veya kahvaltılarını yiyebilecek, işte yolda kalmasın bunlara bir barınak açalım gayesiyle açılmamıştır. Yurdun bunun ötesinde misyonu ve vazifeleri vardır. Dolayısıyla biz öğrencilerimize değişik haftalık programlar sunuyoruz. Değişik bölgelerden gelen öğrencileri Makedonya'daki Türk toplumuyla tanıştırıyoruz. Hem yıllık gezi programlarıyla hem de konferanslarla öğrencilerimizi kültürümüz hakkında bilgilendiriyoruz. Adeta bir talim ve terbiyeden öğrencilerimizi geçiriyoruz. Burada hem ahla derslerimiz hem Kuran kurslarımız hem her akşam ihtiyaç olan etütler yapılmaktadır. Okullarımızda ders veren öğretmenler her akşam yurdumuza uğrayıp yardımcı oluyor. Türkçeyi unutturulmuş bölgelerden gelen öğrencilere hızlandırılmış Türkçe kursları düzenlemekteyiz. Türkçeyi bilmeye öğrencilerimiz bir yıl içerisinde ADEKSAM'ın hızlandırılmış Türkçe kurslarıyla artık okulda Türkçe dersleri takip edebilen, yazıp okuyabilen duruma geliyorlar. Ayrıca yıl sonunda öğrencilerimize başarılarından dolayı sertifika takdim ediyoruz."

'ADEKSAM Sadece Gostivar'da Değil Tüm Makedonya'daki Türk Öğrencilerle İlgileniyor'

Sadece Gostivar'da değil tüm Makedonya'daki Türk öğrencilerle ilgilendiklerini söyleyen Tahsin İbrahim açıklamalarına şunları da ekledi:

"ADEKSAM bir eğitim merkezi olarak sadece Gostivar'daki eğitim ile ilgilenen bir kurum değil, ülke genelinde ilkokul ve lise düzeyindeki eğitim ile ilgilenen bir kurumdur. Dolayısıyla bizim Makedonay'da Türkçe eğitim alamayan ilkokullarda daha yüzde 30 öğrenci, liselerde ise yüzde 40 öğrenci Türkçe eğitim alamıyor. Bugün Makedonya'nın 23 lisesinde 2 bin Türk öğrenci var. İnanın daha 700'ün üzerinde Türk öğrencimiz Türkçe eğitim alamıyor. Bunlar ülkenin değişik liselerinde Makedonca eğitim alıyor. 2017/2018 eğitim yılında kanaatimce ADEKSAM'ın kapasitesi bir kat daha artmasına ihtiyaç vardır. ADEKSAM ülke genelinde Türk çocuklarına eğitim veren bir kurumdur, Türk çocuklarına ocağını açan bir kurumdur."

TİKA ve Türkiye'ye Teşekkür

ADEKSAM Başkanı Tahsin İbrahim, TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sundukları destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

2009 yılından bu yana Yurt Müdürü görevini sürdüren Sevdiye Selim, yaptığı açıklamada "Ebeveynleri ile de sürekli irtibat halindeyiz. Her ay gerçekleştirdiğimiz veli toplantısında görüşmelerimiz oluyor. Gelemeyen velilere biz gidip ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimiz yurt hizmetlerimizden memnun. Buradaki öğrencilerimiz diğer arkadaşlarını da buraya getirmek istiyor. Gelecek yıl sayının artması için çalışmamız gerekiyor. Fakat bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



ADEKSAM, bu eğitim yılında 108 lise ve 7 üniversite olmak üzere 115 öğrenciye burs veriyor. Burslar Gostivarlı hayırsever ve esnaflarının bağışlarıyla sağlanabiliyor.