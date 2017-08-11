Büyükçekmece Belediyesinin, kardeş şehir Struga’da inşaatına başladığı Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda inşaat çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “ Büyükçekmece’mizin, Makedonya’daki kardeş şehri Struga’da yaşayan soydaşlarımızın çocukları için inşa ettiğimiz Mustafa Kemal Atatürk Eğitim Merkezinin çalışmaları devam ediyor.



Kısa zamanda tamamlanarak çocuklarımıza eğitim hizmetine başlayacak. Umuyorum ki; okul sadece kökleri bu topraklarda olan Atatürk’ün adını yaşatmakla kalmayacak 600 yıldır süregelen iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da sıkılaştıracaktır” dedi.

İki belediye arasında geçen yıl imzalanan "Büyükçekmece'den – Struga'ya Eğitim Köprüsü" projesiyle, Struga’da 14 derslikli bir ilkokul inşa edilmesi kararlaştırılmıştı.



Büyükçekmece Belediyesi, yine kardeş şehir Sturga’da 3200 metrekarelik bir çocuk parkı açmış ve 2200 öğrenciye kitap, defter, kırtasiye ile spor malzemesi yardımında bulunmuştu.