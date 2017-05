Yeni bir eğitim yılının sonuna doğru yaklaşırken, eğitim yılı boyunca büyük başarı kaydeden Struga “Dr. İbrahim Temo” lisesi I-10 sınıf öğrencileri, başarılarının sonucunda geziyle ödüllendirildi.

2016-2017 eğitim yılının en yüksek not ortalaması ve en az devamsızlığın olduğu bir sınıf olarak ödülü hak eden I-10 sınıf öğrencilerine iki günlük Selanik gezisi düzenlendi.



Konuyla ilişkin gazetemize açıklamada bulunan Struga “Dr. İbrahim Temo” lisesi müdürü Celadin Muça, düzenledikleri öğretmenler konseyinde aldıkları verilere göre I-10 sınıfının en az devamsızlık ve en yüksek not ortalamasına sahip olduklarını ifade etti. Muça, “2016-2017 eğitim yılının her iki döneminde yapılan öğretmenler konseyinde sonuç aynı oldu. Durum böyle olunca bu sınıf en iyi sınıf olarak seçildi. Daha önce de en iyi sınıf seçilme durumu oldu ve farklı motivasyon ve ödüllendirme yöntemleriyle en başarılı sınıfı seçtimiğiz oldu. Bu kez ise sınıf öğretmeni Linda Şeh ile danıştıktan sonra böyle bir karara, yani Selanik gezisi düzenleme ve özellikle orada bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün evini ziyaret etme kararını aldık” dedi.

Gezi sonrasında öğrencilerin mutlu ve güzel anılarla geri döndüklerini ifade eden müdür Celadin Muça, “Eğitimde motivasyon çok önemli bir şeydir, özellikle amacımız Türk öğrencilerinin Türkçe dilinde eğitimlerine devam etmelerini teşvik etmektir” sözlerini vurguladı.



"Türk öğrencilerimiz sayesinde ülkemizde Türkçeyi gururla yaşatıyoruz"

Bu eğitim yılının en başarılı sınıfın seçilmesinde büyük payı olan 1-10 sınıf öğretmeni Linda Şeh, lisede Türkçe eğitim veren sınıfların açılmasından bu yana, yani 2002 yılından beri bu lisede İngilizce öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği de yapıyor. Bu başarıdan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden öğretmen Linda Şeh, “Öğrencilerimize ilham vermek, ilham kaynağı olmak, başarıya götüren yolda rehber olmak, hayat için hazırlamak, büyüklere karşı saygılı olmak, vb. konularda öğrencilerimizin ergenlikten olgunluğa geçiş yaparken bu hassas sürecinde önemli rolümüz var” diyerek öğretmenlerin öğrenciler üzerinde büyük emeklerinin olduğuna dikkat çekti.



Öğretmen Linda Şeh, konuşmasının devamında, “Bu ne bir yarışmaydı, ne de bir madalya kazanmak, bütün okul çapında I-10 sınıfın, yani Türkçe eğitim gören ve başında olduğum bu sınıfın en az devamsızlık ve ortalama notu en yüksek olduğu için en iyi sınıf ilan edildi. Gelecekte de aynı yönde devam edilsin diye sadece bir motivasyon ödülü oldu. Sınıf olarak kazandığımız ilk ödül diyebiliriz” dedi.

Gezi hakkında bilgi veren Şeh, “Okul müdürü Celadin Muça’nın bu gezide katkısı büyüktür çünkü ödül olarak gezi düzenleme fikri ve desteği bizzat kendisinden geldi” diyerek bu geziye İktisat dersi hocası Aliye Rifat Haydar ve Hukuk dersi hocası Nagiyan Mustafa’nın da eşlik ettiğini ifade etti.

Bu geziyi daha önceden 19 Mayıs’ta düzenlemeyi planladıklarını ancak mezuniyet töreninin 19 Mayıs’ta düzenlenmesi dolayısıyla geziyi daha önceye aldıklarını ifade etti. Linda Şeh, “Bu sınıfın başında olmak benim için sonsuz mutluluk ve gurur kaynağıdır. Kendi evlatlarım gibi hissettiğim bu çocuklar ve diğer sınıflarda Türkçe ana dilinde okuyan öğrenciler biz Türkler için çok değerli çünkü sayelerinde ana dilimiz Türkçeyi gururla yaşatıyor, toplumumuza güzel bir örnek oluyoruz” dedi.