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18 Ocak 2017 Çarşamba

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Son Beş Yılda Türk Öğrenci Sayısında % 7,9'luk Düşüş

İstatistik kurumunun verilerine göre Türkçe eğitim gören öğrenci sayısında 5 yıl içerisinde yüzde 7,9 oranında bir düşüş yaşandı. Makedonya'da toplam öğrenci sayısında ise beş yıl içerisinde yüzde 6,7 randa düşüş yaşandı.

18 Ocak 2017 Çarşamba 13:48
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Son Beş Yılda Türk Öğrenci Sayısında % 7,9'luk Düşüş



Makedonya Cumhuriyeti Devlet İstatistik Kurumu'nun verilerinde yer alan 2010/11 ile 2014/15 eğitim yılları arasında ilkokullardaki öğrenci sayısında düşüş gözüküyor. Aynı zamanda ülke genelinde Türkçe eğitim gören öğrenci sayısında bir düşüş söz konusu.

İstatistik kurumunun verilerine göre Türkçe eğitim gören öğrenci sayısında 5 yıl içerisinde yüzde 7,9 oranında bir düşüş yaşandı. Makedonya'da toplam öğrenci sayısında ise beş yıl içerisinde yüzde 6,7 randa düşüş yaşandı.

Son 5 Yıldaki Türk Öğrenci Sayısı 5-6 Bin Civarında

Makedonya'da 2010/11 eğitim yılında öğrenci sayısı 201 bin 914'ken, Türkçe eğitim görenlerin sayısı 6 bin 43'tü. 2011/12 eğitim yılında ise öğrenci sayısı 197 bin 859'ken, Türkçe eğitim görenlerin sayısı 5 bin 790'dı. 2012/13 eğitim yılında toplam 194 bin 55 öğrenci eğitim görürken bu rakamın 5 bin 815'ini Türkçe eğitim gören öğrenciler oluşturuyor. 2013/14 eğitim yılında toplam 190 bin 541 öğrencinin 5 bin 821'i Türk öğrencilerdi.

2014/15 eğitim yılında 188 bin 361 öğrenci eğitim görürken, aynı eğitim yılında 5 bin 566 Türk öğrenci eğitim gördü.

Türkçe Eğitim Veren Okul Sayısı 63

İstatistik kurumunun verilerinde ülkedeki ilkokul düzeyinde eğitim veren okul sayısı da mevcut. Makedonya'da yaklaşık 990 ilkokul yer alıyor. Ülkedeki Türkçe eğitim veren ilkokulların sayısı ise 63.

Okul sayısında büyük değişiklikler yok. 2010/11 eğitim yılında ülkede 990 ilkokul varken, bu rakam 2014/15 eğitim yılında 989. Türkçe eğitim veren okulların sayısı ise 2010/11 eğitim yılında 62'ken, 2011/12, 2012/13, 2013/14 ve 2014/15 eğitim yıllarında ise Türkçe eğitim veren okul sayısı 63.

Türkçe Eğitimdeki Sınıf Sayısı 300'ün Üzerinde

İstatistik kurumunun verilerine göre 2010/11 eğitim yılında ilkokullarda toplam 352, 2011/12 eğitim yılında 344, 2012/13 eğitim yılında 348, 2013/14 eğitim yılında 374 ve 2014/15 eğitim yılında 356 sınıfta Türkçe eğitim görüldü.

Ülkedeki ilkokullarda toplam sınıf sayısı ise sın beş yılda 10 bin 500 civarında dolaştı.

Öğretmen Sayısında Artış

Devlet İstatistik Kurumu'nun yayınladığı rakamlarda Türk öğrencilere ders veren öğretmen sayısı 600 civarında olarak gösteriliyor.

2010/11 eğitim yılında toplam 545, 2011/12 eğitim yılında 593, 2012/2013 eğitim yılında 604, 2013/14 eğitim yılında 620 ve 2014/15 eğitim yılında 618 öğretmen Türk öğrencilere ders verdi. Bu rakamlara bakıldığında ise öğretmen sayısında bir artış olduğu gözüküyor.

Makedonya genelinde son beş yılın rakamlarına bakıldığında ilkokullarda 17 binin üzerinde öğretmen ders veriyor.

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