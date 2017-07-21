



TİKA ve EGM işbirliğinde 2007 yılında başlatılan Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği projesine bu yıl Sırbistan da dahil olurken, ilk eğitim programı olan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Kursu başkent Belgrad’da düzenlendi.

Sırbistan’ın farklı şehirlerindeki emniyet birimlerinde bu alanda çalışan 12 polis memurunun katılımı ile gerçekleştirilen eğitim programı dâhilinde sınır aşan örgütlü suçlar kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları genel hatları ile ele alındı. Göçmen profilleri üzerine risk analiz çalışmaları ile tacir ve mağdurların detaylı profilleri incelenirken, suç unsurlarına yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı. Ayrıca, suç soruşturma teknikleri ile farklı uygulama yöntemleri üzerine uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirildi.

Kurs programı sonrası düzenlenen sertifika törenine, TİKA Belgrad Program Koordinatörü Mehmet Bayrak, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Murat Usta, Sırbistan Organize Suçlar Daire Başkan Yardımcısı İlija Hodoba ve eğitim gören polis memurları ile emniyet mensupları katıldı.

TİKA Belgrad Program Koordinatörü Mehmet Bayrak, geçen 10 yıllık süre zarfında, yaklaşık 50 ülkenin Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği projesine dahil olduğunu, toplamda 7 bine yakın polis memuru veya emniyet mensubunun düzenlenen kurslardan faydalandığını ve bu projeye Sırbistan’ın dahil olmasının ve özellikle ilk kurs programının günümüzün en önemli sorunlarından biri olan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele konusunda gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.



Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Usta da programın bir ilk adım olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getirerek, aynı iş birliğinin terör suçlarında, uyuşturucuyla mücadele ve diğer kaçakçılıkla mücadele alanlarında da devam ettirilmesi gerektiğini bildirdi.

Sırbistan Organize Suçlar Daire Başkan Yardımcısı Hodoba, TİKA'nın desteği olmadan böyle bir eğitim programını gerçekleştirmenin mümkün olamayacağını belirterek, düzenlenen eğitim programının, insan ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda büyük bir katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Hodoba, "Söz konusu eğitimin Sırp ve Türk polis teşkilatı arasında yapılacak iş birliğinin başlangıcı olmasını umuyorum” dedi.