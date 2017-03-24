



Türkiye'nin Amasya Üniversitesi Rektörlüğü ile üniversitenin Yeşilay Kulübünün iş birliğiyle başlatılan "Sigarayı bırakan öğrenciye bir yıl ücretsiz yemek" kampanyası ile 3 bin öğrencinin sigarayı bırakması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, yaptığı açıklamada, kampüste kampanyayı duyurmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sigara bağımlılığı bulunan öğrencileri üniversite bünyesinde tıp fakültesindeki sigara bırakma birimine yönlendirdiklerini belirten Orbay, bir şekilde zararlı alışkanlıkla tanışmış öğrencileri bir an önce bundan vazgeçirmeyi istediklerini vurguladı.

Kampanya ile sigara kullanmayanlarda da farkındalık oluşturmayı amaçladıklarına dikkati çeken Orbay, sigarayı bıraktığı tespit edilen öğrencilere üniversite yemekhanelerinde bir yıl ücretsiz yemek imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

Kampanyaya öğrencilerin ilgi gösterdiğini dile getiren Orbay, şunları söyledi:

"Sigaranın hem sağlığa hem de bütçeye büyük kayıplar verdiğini biliyoruz. O yüzden 'Sigara sizi bırakmadan siz sigarayı bırakın' diyoruz. Bir yıl ücretsiz yemek sunarak da ödüllendirme sağlıyoruz. Öğrencilerimiz orta gelirli insanların çocukları. Kampanya ile öğrencilerimizin hem sağlıklı yaşam sürmelerine hem de bütçesine katkı sağlayalım istedik. Buradan mezun olan öğrencilerimiz öğretmen, mühendis gibi mesleklere sahip olacak. Bu insanlar sigara içmeyerek topluma da örnek olacaklar. Hedefimiz olan 3 bin öğrenciye ulaşacağımıza inanıyorum."

Orbay, uygulamanın belirli bir süresi bulunmadığını aktardı.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Üniversite öğrencisi Ebuyasir Çakmak da daha önce sigarayı bırakmayı düşünmesine rağmen bunu hayata geçiremediğini dile getirdi.

Kampanyaya katıldığını bildiren Çakmak, "Maalesef sigara kullanıyorum. Bu kampanya bence üniversitemizin ortaya koyduğu çok güzel ve etkili bir uygulama. Üniversite yetkililerine böyle bir uygulamayı hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum. Sigarayı bırakan öğrenci sigaranın maliyetinden kurtulduğu gibi bir de ücretsiz yemek yiyecek. Çok güzel bir uygulama bence." ifadesini kullandı.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Gizem Canikli de uygulamadan sonra çevresinde birçok arkadaşının sigarayı bırakmayı düşündüğünü dile getirerek, "Ben de sigara kullanıyorum. İnşallah bu kampanya vesile olur, ben de dahil herkes sigarayı bırakır. Sigaranın zararlarını görmezden geliyoruz aslında. Öğrencilere maddi anlamda da çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." sözlerine yer verdi.

Kaynak: TRT Haber