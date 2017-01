Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği bünyesinde kültür, ticaret, ekonomi gibi alanlarda görev yapan müşavirliklerin yanına bir yenisi daha eklendi. Büyükelçilik bünyesinde Eğitim müşavirliği kuruldu. Eğitim Müşaviri görevine ise Tamer Sevim atandı.

Tamer Sevim, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinin kurucu Eğirim Müşaviri olarak 3 Kasım 2016 tarihinde göreve başladı. Kendisi Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirildi.

Eğitim Müşaviri Tamer Sevim, gazetemize yapılacak çalışmalar, Makedonya'da okuyan Türkiyeli öğrenciler, Türkiye'de okumak isteyen öğrencilere sunulan imkanla ve Makedonya'daki Türkçe eğitim konusunda gazetemize açıklamalarda bulundu.

"Makedonya'da okuyan Türk öğrencilerin artık çalacakları bir kapı var"

İlk olarak müşavirliğin görev yapacakları alanlara değinen Tamer Sevim, bu konu hakkında, "Görev amacımız Türkiye'den Makedonya'ya eğitim almak için gelen öğrencilerin takibini yapmak. Öğrenci dosyaları açmak. Öğrencilerin askerlikle ilgili işlemlerinin takibini yapmak. Burada karşılaşmış oldukları problemleri rapor haline getirip bakanlığımıza sunmak. Öğrencilerin karşılaştığı problemler arasında denklik ve tanınırlık problemleri geliyor. Öğrencilerimiz o yönde bizden rehberlik almak istiyorlar. Makedonya'da okuyan Türk öğrencilerin artık çalacakları bir kapı var." şeklinde açıklama yapan.

Sevim ayrıca, Makedonya'da okumak isteyen öğrencileri, tercih yapmadan önce üniversiteler hakkında bilgi almaları konusunda uyardı.

"Türkçe eğitimdeki problemleri takip ediyoruz"

Makedonya'daki Türkçe eğitimi de takip ettiklerini ifade ederken, "Makedonya'da Türkçe eğitim veren okullarla ilgili çalışmalarımız var. Bu okulların listesini hazırlayıp bakanlığımıza sunuyoruz. Makedonya'daki Türkçe eğitimde karşılaşılan problemlerin takibini yapıyoruz. Tabii ki bu takibi yaparken okullarla sürekli irtibat halinde olmaya çalışıyoruz. Yeni geldiğim için çok fazla okulla irtibata geçemedim. Fakat ilk irtibat haline geçtiğim okul Tefeyyüz İlköğretim Okuluydu. Okul Müdürü Omsan Emin bey güzel karşıladı. Kendisiyle Makedonya'daki Türkçe eğitim veren okulların durumlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kendisi karşılaşılan problemleri bana anlattı. Ben de zaten geldiğimden beri bununla ilgili araştırmalar yapıyorum." dedi.

Eğitim Müşaviri Tamer Sevim, İlköğretim ve lise denkliklerini Eğitim müşavirliği olarak kendilerinin inceleyerek denklik belgesi verdiklerini de belirtirken ayrıca "Türkçe eğitim veren okullarda çalışan öğretmenlerimizin çok meşakkatli bir iş yaptıklarını bizzat yerinde gözlemledim. Cvetocva ve Aşağı Koliçan ziyaretlerimde çok da duygulandım, bireylerin yetişmesinde toplumların eğitilmesinde öğretmenler son derece etkilidir. Öğretmenlik sevgi işidir, ruh işidir. Onca zahmete katlanıp Türkçeyi ve Türkiye’yi sevdiren öğretmenlerimize sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum." sözlerini de ifade etti.

"Makedonya'da görev yapmak bana mutluluk veriyor"

Son olarak Makedonya'da yaşayan Türklerin arakasında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin durduğunu da vurgulayan Sevim, "Annesi babası burada doğmuş bir ailenin evladı olarak Makedonya'da görev yapmak bana mutluluk veriyor. Bunun hakkını vereceğimi düşünüyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağımı düşünüyorum. Makedonya'da yaşayan soydaşlarımız şunu unutmasınlar ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkalarında. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet. Her yönden okumak isteyen Türk soydaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Devleti katkı sağlayacaktır. Bakanlığımız da keza bu katkıyı sağlayacaktır. Zaten benim burada varoluş sebebim budur. Okumak isteyen Türk soydaşlarımızın önünü açalım. Tıkandıkları yerde onlara yardımcı olalım. Türkiye'yi ve Türkçeyi unutmamaları için her türlü çalışmalarda bulunalım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği bünyesindeki Eğitim Müşaviri Tamer Sevim, eğitim alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini ifade etti.