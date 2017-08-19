Türkiye'nin güzide üniversitelerinden biri olan Sakarya Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Uluslararası Vizyon Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ziyaret çerçevesinde memnuniyetini ifade ederek, geleceğe yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir teatisinin önemini vurguladı.



Uluslararası Vizyon Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Ziyaret çerçevesinde üniversitemizin fiziki ve teknik altyapısını oluşturan laboratuar ve dershaneler tanıtılarak, kaliteli eğitimin pekişmesi ve devamlılığını sağlaması yönünde istişare edildi” denildi.