



Rusya'nın Makedonya Büyükelçiliği, 2016/2017 akademik yılında Rusya'da yüksek öğrenim görmek isteyenler için burs ilanı açtı. İlan 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Rusya'da yüksek öğrenim görmek isteyenler için Rusya Devleti burs, yurt ve eğitim için farklı imkanlar sunacak.

İmkanı kullanmak isteyen adaylar başvuru formunu Rusça veya İngilizce doldurup fotoğrafla birlikte diğer gerekli belgeleri göndermeleri gerekiyor. Başvuru için daha detaylı bilgi russia-edu.ru sitesinde yer alıyor.