



Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Spiro Ristovski, bugün öğrenci yurtlarında yapılacak onarım çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Türkiye ile Makedonya arasında feshedilen diploma denklik anlaşmasıyla ilgili kendisine iletilen soruyu da yanıtladı.

Ristovski açıklamasında, 1997 yılında imzalanan diploma denklik anlaşmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin isteği üzerine feshedildiğini belirtti.

Bakan yardımcısı Ristovski, "Lisbon Anlaşmasındaki hükümlerin birleştirilmesi talebiyle başlatılan bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile sürekli irtibat halindeyiz." dedi.