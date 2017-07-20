Resne’nin başarılı öğrencilerinden biri olan Mehmet Alçe, eğitim alanında kaydettiği başarılarına yeni birisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde yüksek lisansını da tamamlayan Mehmet Alçe, master unvanına sahip oldu.

2013 yılının Ekim ayında yüksek lisans öğrenimine Manastır’daki Aziz Kliment Ohridski Üniversitesi (FİKT)’nde başlayan Mehmet Alçe, aynı zamanda o dönemde iş hayatına da atıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mehmet Alçe, “Yüksek lisans eğitimimi 6 Temmuz 2017 tarihinde başarıyla tamamladım. Tez konusu: “Mikroservis Mimarisini Tasarlama: Mikroservis tabanlı yönetim anketlerinin gelişim akademisi” idi. Kısacası mikroservisler hakkında araştırmalar yaptım, yani bir veb uygulaması geliştirirken onların pozitif ve negatif etkisi nedir, ne zaman kullanılmalı, ne zaman kullanılmamalı.

Takım için iletişim ve etkileşim platformu olarak tanımlayabileceğimiz Slack’te bir uygulama geliştirdim. Bu uygulama ile kullanıcılar çok kolay anketler yapabilirler” dedi.

Şimdilik iş hayatına konstantre olduğunu söyleyen M-r. Mehmet Alçe, hedeflerinin arasında doktora da yapmak olduğunu söyleyerek, “İnşallah bir gün onu da gerçekleştiririm” diye ifade etti.

Mehmet Alçe bundan önce, üniversite yıllarında kaydetmiş olduğu yüksek not ortalamasıyla devlet tarafından burs kazanan tek Türk öğrenci olarak kayda geçmişti.