Makedonya Türklerinin resmî millî bayramı olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü, Makedonya genelinde dünden itibaren kutlanmaya başladı. Bu kutlamalara Resne de dahil olurken, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Resne'de düzenlenen özel programla birlikte kutlandı.Her yıl geleneksel olarak 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü için özel program hazırlayan Resne "Mite Bogoevski" ilkokulu, bu yıl da Resne Belediye salonunda düzenledikleri programla birlikte 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü'nü kutladı.Öğretmen ve öğrencilerinin sundukları gösteriler Resnelilerin yine beğenisini kazanmayı başardı. Miniklerin, günün anlam ve önemine binaen sergilemiş oldukları sunumlar, okudukları şiirleri büyük ilgiyle izlendi.Resnelilere her yıl aynı heyecanı yaşattıran Resne "Mite Bogoevski" ilkokulu öğretmen ve öğrencilerinin gösterilerini merakla izleyenlerin sayısı yoğun oldu.