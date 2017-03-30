



Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün Makedonya'da Türkçe eğitim gören öğrencilerine yönelik başlattığı Türk Masal Saati etkinliği bugün Üsküp'teki "Petar Zdravkovski Penko" İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti. Türkiyeli öğretmen Aslı Gedizli'nin anlatımıyla gerçekleşen etkinliğe "P.Z. Penko" İlkokulunda Türkçe okuyan ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf örencileri katıldı.

Etkinliğe Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz ve "P.Z. Penko" İlkokulu Müdürü Enis Mehmeti de katıldı.



Enstitü Müdürü Fuat Korkmaz, Türkçe adına yaptıkları katkılardan dolayı Okul Müdürü Enis Mehmeti'ye ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Okul Müdürü Mehmeti ise iki kurum arasındaki işbirliğinin devam edeceğini ümit ettiğini belirtti.

Aslı Geizli, öğrencilere Nasrettin Hoca ve Keloğlan'dan masallar anlattı. Öğrenciler de bildikleri masalları anlatarak anlatıma katıldı. Ayrıca çocuklar Öğretmen Aslı Gedizli'nin verdiği rollere girerek bazı Nasrettin Hoca ve Keloğlan masallarını canlandırdı.

'Nasrettin Hoca En Çok Bilinen Kahramanlardandır'

Aslı Gedizli, Türk masallarında en çok bilinen kahraman olması nedeniyle çocuklara Nasrettin Hoca'dan masalları anlatmayı tercih ettiğini belirtti.



Yaptığı açıklamada Gedizli, "Nasrettin Hocamız Akşehirli yaşamış bir kahraman. Kavuğu ve eşeği ile ünlüdür. Bizim Türk masallarından en çok bilinen kahramanlardan biridir. Kesinlikle buradakilerin de tanıması gerektiği için tercih ettim. Nasrettin Hocamız masallarında güldürür. Ama aslında güldürürken de düşündürür. Asıl amacım çocukların gülerek düşünmelerini sağlamaktı. Aynı zamanda masallar çocuklar içindir." dedi.



Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Türk Masal Saati etkinliğini Makedonya genelinde Türkçe eğitim veren bir çok okulda düzenledi.