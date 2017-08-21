Makedonya genelinde normalde 1 Eylül tarihinde başlayan eğitim yılı bu yıl Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından alınan kararla 4 Eylül tarihinde başlayacak.
Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 Eylül tarihinin Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle bu kararı alındığı belirtildi. İlkokul ve lise eğitimi takviminin Resmi gazetede de yayınlanacağı bildirildi.
Eğitim ve Bilim Bakanlığı tüm 2017/2018 eğitim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.
Okullar 4 Eylülde Açılacak
SAÜ Rektörü Elmas’tan Vizyon Üniversitesine...
1 Eylülden Anaokulları İki Vardiyada Çalışacak
Binlerce Öğrenci Kayıt Yapmak İçin ‘Kiril...
“Kiril ve Metodiy” Üniversitesine Başvurular...
Gotse Delçev Üniversitesi Türkoloji Bölümü...
Struga’daki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda...
T.C. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Vizyon Üniversitesi...
Yorumlar