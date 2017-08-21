



Makedonya genelinde normalde 1 Eylül tarihinde başlayan eğitim yılı bu yıl Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından alınan kararla 4 Eylül tarihinde başlayacak.

Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 Eylül tarihinin Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle bu kararı alındığı belirtildi. İlkokul ve lise eğitimi takviminin Resmi gazetede de yayınlanacağı bildirildi.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tüm 2017/2018 eğitim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.