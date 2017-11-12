Makedonya’da yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret eden TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden ve heyeti, Ohri’nin yeni Belediye Başkanı Yovan Stoyanvski’yle görüştü.
“Kardeşlik Birlik” ilkokulu öğrencilerinin velileri Aynur Abdula, Fahriye Recep Emir Müftü’nün de katıldığı görüşmede, mevcut okulun yerine yeni bir okul inşaatı hakkında konuşuldu.
Toplantıda, TİKA’nın konuyla ilgili talep ettiği tüm evraklar teslim edildi.
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