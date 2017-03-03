Ohri Belediyesi bünyesindeki ilkokul öğrencileri arasında Matematik yarışması yapıldı. Yarışma beşinciden dokuzuncuya kadar öğrenciler katıldı. Katılan öğrenciler arasında "Kardeşlik-Brilik" İlköğretim Okulunda okuyan Türk öğrenciler de yer aldı.
Makedonca ve Türkçe gerçekleşen yarışmaya toplam 128 öğrenci katıldı. Yarışmada Türk öğrenciler de dereceye girerek büyük başarı gösterdi.
Yedinci sınıf öğrenciler arasında "Kardeşlik-Birlik" İlkokulundan üçüncü yeri Ruya Mahmud alırken Gamze Zekir ise takdirname aldı.
Sekizinci sınıf öğrenciler arasında gerçekleşen yarışmada Hilal Latifi takdirname aldı.
Dokuzuncu sınıf öğrenciler arasında gerçekleşen yarışmada Samed Şahin ve Arzu Maksuti üçüncü sırayı alırken Mervan Yakupi, Ozan Arif ve Koray Salih yarışmadan takdirnameyle ayrıldı.
Ohri "Kardeşlik-Birlik" İlkokulundan Matematik yarışmasına katılan öğrencileri Sezen Taibova hazırladı.
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