



Makedonya’nın Ohri şehrinde bir ay boyunca kesintisiz süren yer sarsıntıları nedeniyle Türkçe eğitimin de verildiği ‘Kardeşlik-Birlik’ İlkokulu binasında ciddi hasarlar meydana geldi.

Okul binasının duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Okulun ocakları da depremler sırasında yıkıldı. Bazı bölümlerde sıvalar düştü. En çok hasar gören bölüm ise okulun ana girişi. Girişteki bir ana sütunda ciddi hasar meydana geldi. Okul kapısı ise sonradan eklenen demirlerle ayakta tutulmaya çabalanıyor.

Super Radyo ve OhridPress’e yaptığı açıklamada Okul Müdürü Muarem Doko, “Kriz merkezi okula gelip rapor hazırladı. Fakat ben hemen öncelikli müdahale için başvuruda bulundum. Belediyeden 12 gündür yardım bekliyoruz fakat herhangi bir cevap alamadık. Kimse sorumluluğu üzerine almak istemiyor” dedi.

Bu dönemde de işe giden çalışanlar için bu hasarın tehlike teşkil ettiğini söyleyen Doko, eğer zamanında müdahale yapılmazsa eğitim yılının başlangıcında da sorun yaşanacağını ifade etti.



Kaynak: OhridPress