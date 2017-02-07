



Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Matematik, Kimya ve Fizik bölümlerinde yüksek öğrenim gören toplam 95 öğrenciye burs imkanı sağladı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere 9 ay boyunca 18 biner denar burs verilecek.

Toplam 95 bursun 38'i Matematik bölümüne kayıt yapmış, 28'i Fizik bölümüne kayıt yapmış ve 29'u Kimya bölümüne kayıt yapmış öğrencilere verildi. Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın bu yıl boyunca vereceği bursların toplam tutarı ise yaklaşık 15,4 milyon denar.

Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Spiro Ristovski, bugün düzenlediği bası toplantısında ilana gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederken, öngörülen toplam 105 bursun 70'inin Makedon öğrencilere, 35'inin ise diğer etnik topluluklara ait öğrencilere verilmesini öngördüklerini belirtti. Ristovski, burstan yararlanmak için öğrencilerin not ortalamalarının 7'nin üzerinde olması gerektiğini de belirtti.

Ristovski açıklamasında, "Matematik ve Fizik bölümleri için başvuruların yüksek olması beni mutlu etti. Önümüzdeki yıllarda hem eğitim hem de bir çok alanda özellikle bu üç bölümden kadro yetersizliği riski yaşanabilir bu derslerden öğretmen bulamama tehlikesi yaşanılabilirdi. Faka bu burs imkanıyla özellikle bu üç alanda kadro yetiştireceğimizi ümit ediyorum." dedi.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı bu tip burs ilanını geçen yıl, öğrencileri Matematik, Fizik ve Kimya okumalarını teşvik etmek amacıyla açmıştı.