





Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile İştip’teki Gotse Delçev Üniversitesi Erasmus anlaşmasına imza attı. Spor ve eğitim bilimleri alanında imzalanan Erasmus anlaşması, üniversitenin sosyal medya hesabı tarafından “Öğrencilerimizin Makedonya'da bir üniversitesi daha oldu” diye duyuruldu.

Gotse Delçev Üniversitesinin hali hazırda Türkiye’de 10 üniversiteyle Erasmus anlaşması bulunuyor. Bu üniversiteler arasında Namık Kemal Üniversitesi Tıp ve Ekonomi Fakülteleri, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Şırnak Üniversitesi Ekonomi, Tarımcılık ve Madencilik Fakülteleri, Giresun Üniversitesi Eğitim, Ekonomi ve Sanat Fakültesi, Malatya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde Üniversitesi Ekonomi, Makine ve Elektroteknik Fakülteleri, Sakarya Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Aksaray Üniversitesi Madencilik, Ekonomi ve Bilişim Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim, Sanat, Elektroteknik ve Ekonomi Fakültesi, Başkent Üniversitesi İşletme ve Turizm Fakültesi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015 yılının Nisan ayında Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’a fahri doktora vermişti.