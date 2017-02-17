Kapsamlı tadilatı ve ek bina inşaatı TİKA tarafından tamamlanan Gostivar’daki Mustafa Kemal Atatürk ilkokulunun spor ve konferans salonu, eğitim ve sivil sektörümüzün kalkınmasında büyük emeği geçen Sıdıka Aga’nın ismini taşıyacak.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Sıdıka Aga’nın oğlu Emre, rahmetli annesinin hizmetlerinin unutulmadığını görmekten onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Öğretmen Gülyaz Mazhar’ın kızı olarak dünyaya gelen Sıdıka Aga 1957 yılında Gostivar’da doğdu. Babasının yolundan devam eden Aga, Üsküp Pedagoji Fakültesi Tarih Coğrafya Bölümünü bitirdikten sonra, Gostivar’da bulunan Mustafa Kemal Atatürk ilkokulunda 35 yıl Coğrafya öğretmenliği yaptı. Makedonya’da ilk kez Türk Öğretmen kurultayını düzenledi. 1997 yılında Makedonya Türk Kadınları Teşkilatını (MATUKAT) kurup, Genel Başkanlığını yaptı. Sıdıka Aga aynı zamanda Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB)’in kurucu başkanı oldu.