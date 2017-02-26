



Merkez Jupa Belediyesinde ilkokul öğrencileri arasında Matematik yarışması yapıldı. Yarışmaya farklı okullardan toplam 67 öğrenci katıldı.

Beşinci sınıflar arasında yapılan yarışmada birinci sırayı Merkez Jupa "Mustafa Kemal Atatürk" İlköğretim Okulu'ndan Diyana Tairoska, ikinci sırayı aynı okuldan Fatir Skender ve üçüncü sırayı yine aynı okuldan Aysun İmer kazandı.

Altıncı sınıflarda da ilk üç sırayı Merkez upa "Mustafa Kemal Atatürk" İlköğretimokulu öğrencileri kazandı. Birinci sırayı Hadise Bilaloska, ikinci sırayı Meliha Skender ve üçüncü sırayı Naser Aciovski kazandı.

Yedinci sınıflarda birinci sırayı Kocacık "Necati Zekeriya" İlkokulu öğrencisi Münir Züber, ikinci sırayı Broştica "Mustafa Kemal Atatürk" İlkokulu öğrencisi Nihat Mustafoski ve üçüncü sırayı Merkez Jupa "Mustafa Kemal Atatürk" ilkokulu öğrencisi Altin Bllata kazandı.



Sekizinci sınıflarda birinci sırayı Merkez Jupa "Mustafa Kemal Atatürk" İlkokulu öğrencisi Zehra Liman, ikinci sırayı Kocacık "Necati Zekeriya" İlkokulu öğrencisi Okan Recep ve üçüncü sırayı Broştica "Mustafa Kemal Atatürk" ilkokulu öğrencisi Mahir Mersimovski kazandı.

Dokuzuncu sınıflarda da ilk üç sırayı Merkez Jupa "Mustafa Kemal Atatürk" ilkokulu öğrencileri aldı. Birinci sırayı Leyla Asanoska, ikinci sırayı Muhamed Zengo ve üçüncü sırayı Sevim Bastiroska kazandı.

Yarışmada ilk üç yeri kazanan öğrenciler Nisan ayınca bölgesel matematik yarışmasında Merkez Jupa'yı temsil edecek.

