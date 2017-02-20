



Makedonya'nın Türk Belediyesi Merkez Jupa'da İlkokul öğrencileri arasında fizik yarışması yapıldı.

Uzun yılların ardından Makedonya Fizikçiler Birliği'nin organize ettiği yarışmaya Merkez Jupa ilkokullarından toplam 20 son sınıf öğrencisi katıldı.

Merkez Jupa "Mustafa Kemal Atatürk"ün ev sahipliğinde ve Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim'in desteği ile düzenlenen fizik yarışmasında uzun zaman sonra yarışma soruları Türkçe de sunuldu.



Belediye çapında ilk üç sırayı kazanan öğrenciler ise şöyle:

1. Soner Mamusoski, "Mustafa Kemal Atatürk" İlkokulu - Merkez Jupa

2. Suela Morsimovska, "Mustafa Kemal Atatürk" İlkokulu - Broştica

3. Nevin Recep, "Necati Zekeriya" İlkokulu - Kocacık

Belediye çapındaki fizik yarışmasında ilk üçe giren öğrenciler bölgesel yarışmada Mekrez Jupa'yı temsil edecek.