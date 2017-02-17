



Merkez Jupa Belediyesi bünyesinde etkinlikler komisyonu üyeleri, okul idarecileri ve Multietnik Bütünleşme Proje Koordinatörleri bir araya gelerek bölgede eğitimdeki çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Merkez Jupa Belediyesinin Eğitim Sorumlusu Münir Bastri tarafından yürütülen toplantıda farklı konular masaya yatırıldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalar olumlu not verilirken, ileride yapılması gerekenler de ele alındı. Toplantıda ise multietnik bütünleşme projesine ağırlık verildi.

Farklı etnik topluluklara, farklı kültürlere ve farklı dinlere mensup öğrencilerin bütünleşmeleri için yapılan Multietnik Bütünleşme Projesine Merkez Jupa okulları da dahil oldu. Bu kapsamda 'Mustafa Kemal Atatürk' İlköğretim Okulu Probiştip 'Braka Miladinovci' İlkokuluyla, 'Necati Zekeriya' İlkokulu ise Kosovrasti 'Riste Risteski' ilkokuluyla ortak oldu. Bu okullar öğrencilerin bütünleşmesi için farklı etkinliklere imza attı.