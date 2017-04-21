Makedonya'nın Türk Belediyesi Merkez Jupa'daki 'Mustafa Kemal Atatürk' İlköğretim Okulu'nda öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kültür sanat programı düzenledi.
Öğrenciler düzenledikleri programda sevgi, saygı ve kardeşlik mesajları verdi. Programa okul Müdürü Muzafer Süleymanoski de katıldı.
Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim de öğrencilerin 23 Nisan Çocuk bayramını kutladı. F.S.
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