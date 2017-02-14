



Makedonya'nın Türk belediyesi Merkez Jupa'nın ilk spor salonun inşaatı tamamlanmak üzere. Yetkili kurumlar herhangi bir aksaklık olmazsa spor salonun en kısa sürede kullanıma hazır olacağını bildiriyor.

Spor salonu Merkez Jupa "Mustafa Kemal Atatürk" İlköğretim Okulunun havlusunda inşa ediliyor. Aynı zamanda burada çok kullanırlı spor kompleksi de inşa ediliyor.

Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim yaptığı açıklamada "İleride spor, kültürel ve diğer etkinliklerin gerçekleşeceği bu spor salonun Merkez Jupa için büyük önem taşıyor. Bu nedenle Eğitim ve Bilim Bakanlığı aracılığıyla spor salonunu inşa eden hükümete teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Alınan bilgiye göre bu yatırımın değeri 330 bin Euro. Salon 300 kişilik seyirci kapasiteye sahip. Ayrıca Bir spor salonuna gereken tüm donanım ve malzemeler de bu spor salonunda mevcut.

Açık spor kompleksinde ise futbol, basketbol, voleybol ve hentbol sahaları yer alıyor. Burada da 300 kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor. 2 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen açık spor kompleksi için ise Eğitim ve Bilim Bakanlığı'ndan 70 Euro ayrılmıştır.