Son yıllarda sadece şirketlerin değil vatandaşların da evler inşa ederek yaşadığı yeni semt Vizbegova’da okul inşaatının Mart ayında başlaması bekleniyor.

Butel Belediyesinin önümüzdeki konsey toplantısında okul inşaatını altyapı vergilerinden muaf tutması için karar alması öngörülürken, bu sayede yasal prosedür tamamlanmış olacak.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı da okul inşaatının 2017 bütçesinden karşılanacağını açıklarken, en kısa sürede ihaleyle yüklenici firmanın belirlenmesi planlanıyor.

Resmi olmayan verilere göre Vizbegova’da yaşayan yaklaşık 800 çocuk, semtte okul olmadığı için Çayır, Şuto Orizari veya Butel’deki ilkokullara gidiyor.