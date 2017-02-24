



Geçen yıl Mart ayında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına bağlı Dış İlişkiler Başkanı Fatih Tuna ve beraberindeki heyet Manastır şehrini ve Manastır Mustafa Kemal Atatürk Makedon Türk Dostluk derneğini ziyaret ettiler. Bu ziyaret esnasında Manastırda Türkçe kurslarının yapılması anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşma gereği Türkçe kurslarının süresi 6 ay sürmesi kanaatine varıldı.

Yoğun ilginin olduğu kurslara yaklaşık olarak 20'nin üzerinde kursiyer katıldı. Dersler sıralı olarak Salı ve Perşembe günleri yapıldı. Manastır Mustafa Kemal Atatürk Makedon Türk Dostluk derneği TİKA destekli 4 yıl sırasıyla kurslar düzenlemekteydi çok sayıda yabancılara Türk dilini ve Türk kültürünü öğretti.

Manastır Mustafa Kemal Atatürk Makedon Türk Dostluk derneği başkanı Şenol Memiş gazetemize vermiş olduğu demeçte, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına başta Dış İlişkiler Başkanı sayın Fatih Tuna beyefendiye Türkçe kursların gerçekleşmesinde maddi destek sağlayan ve aynı zamanda bir zamanlar Manastır’ da Türkçe eğitim veren "Gotse Delçev" İlköğretim okuluna yazı tahtası bağışında bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına bağlı Dış İlişkiler Başkanı sayın Dr. Fatih Tuna beyefendiye şükranlarını sundu.

Memiş devamında, Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayıp sertifikasını almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor ve emeği geçen okutmanımız Bülent Aksoy beyefendiye ve manevi desteği sağlayan "Gotse Delçev" İlköğretim okulu müdürüne teşekkür ettiklerini ve gelecekte de bu gibi ve buna benzer projelere imza atmak için hazır bulunduklarını ifade etti.

Türkçe kurslarını başarı ile tamamlayan öğrencilere yapılan mütevazi tören ile sertifikaları takdim edildi.