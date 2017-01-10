



Manastır'da faaliyet gösteren "22 Kasım" derneğinin girişimi neticesinde İstanbul merkezli Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu Manastır'daki bir okula yardım elini uzattı. Tarihi Türk okulu olan ve şu anda "Goce Delçev" ismini taşıyan bu ilkokuldaki sınıfların eskimiş ders tahtaları yenileriyle değiştirildi.

Bu binada yaklaşık 10 yıl öncesine kadar birinciden dördüncü sınıfa kadar Türkçe eğitim vardı. Şu anda bu okulda Türkçe eğitim olmasa da ücretsiz Türkçe kurs imkanı sağlanıyor.

Manastır "Goce Delçev" İlköğretim Okulu Müdürü Bilyana Rahmanova Taseva, bu yardım kampanyasında yer alan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

"Türkiyeli Dostlarımıza Teşekkür Ediyoruz"

Müdür Bilyana Rahmanova Taseva, "Yeni yıl okulumuza yeni sevinçler getirdi. Okulumuzda eskimiş ders tahtalarını yenileriyle değiştirdik. Böylelikle öğretmenlerimizin de işini kolaylaştırdık. Türkiyeli dostlarımız Recep Varol ve Fatih Tuna'ya çağrımıza kulak verip geri dönüş yaparak tahtaların değiştirilmesine vesile oldukları için teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Goce Delçev" İlköğretim okulunda bugün Makedonca ve Arnavutça eğitim sunulmaktadır. Yaklaşık 20 yıl önce burada aynı zamanda Türkçe ve Sırpça eğitim de yer alıyordu. Fakat bugün Türkçe eğitim görmek isteyen öğrenciler Budaklar ve Kanatlar köylerine kadar gitmek zorunda. Ş.M.