



Devlet İstatistik Kurumu ilkokul ve liselerde 2015/2016 yıllarındaki öğrenci sayısını açıkladı. Rakamlara bakıldığında bir önceki yıla kıyasen öğrenci sayısında %1,7 oranında azalma görülüyor.

2015/2016 eğitim yılında Makedonya'da toplam 185 bin 119 öğrenci eğitim gördü. Bu öğrencilerin 119 bin 550'si Makedonca, 59 bin 437'si Arnavutça, 5 bin 591'i Türkçe, 258'i Sırpça ve 283'ü Boşnakça eğitim aldı.

İstatistiki verilerde ayrıca 2015/2016 eğitim yılında toplam 990 okulda ve 10 bin 621 sınıfta eğitimin verildiği yer alıyor.

64 İlkokulda Türkçe Eğitim

Devlet İstatistik Kurumu'nun 2015/2016 verilerine göre Makedonya genelinde toplam 64 ilkokulda Türkçe eğitim sağlandı. Bu dönemde 5 bin 591 öğrenci toplam 370 sınıfta Türkçe eğitim gördü.

2014/2015 eğitim yılına kıyasen bakıldığında Türkçe eğitim gören öğrenci sayısında az da olsa bir artış gözüküyor. Bir önceki yılda 5 bin 566 öğrenci Türkçe eğitim gördü. Türk öğrenci sayısında %0,4 oranında bir artış yaşandı.

Liselerde Bin 132 Öğrenci Türkçe Eğitim Gördü

2015/2016 eğitim yılı Makedonya genelinde toplam 77 bin 625 öğrenci lise eğitimi gördü.

Devlet İstatistik Kurumu'nun verilerine göre bu öğrencilerin 53 bin 72'si Makedonca, 21 bin 623'ü Arnavutça, bin 132'si Türkçe ve bin 798'i İngilizce eğitim gördü.

Verilerde ayrıca 2015/2016 eğitim yılında 121 lisede ve toplam 3 bin 447 sınıfta lise eğitimi verildiği yer alıyor.

Devlet İstatistik Kurumu'nun 2015/2016 verilerine göre Makedonya genelinde toplam 12 lisede Türkçe eğitim sağlandı. Bu dönemde liselerde bin 132 öğrenci toplam 65 sınıfta eğitim gördü.