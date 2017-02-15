Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Spiro Ristovski, bugün düzenlediği basın toplantısıyla “Horizon 2020” programı hakkında bilgi verdi.

Şu ana kadar Makedonya’dan toplam 32 projenin onay aldığını kaydeden Ristovski, projelerin değerinin 2 milyon avro olduğunu kaydetti. Ristovski, devlet üniversitelerin, dernekler ile Makedonya Sanat ve Bilim Akademisinin en çok projeyi sunduğunu belirtti.

Yaşam standartlarının ve enerji tasarrufunun arttırılması, trafik sorununun çözümü, enerji üretiminde gübreden faydalanılması gibi projelerin başı çektiği, en küçük projenin 3 bin en büyük olanın ise 135 bin avro değerinde olduğu aktarıldı.

Ristovski, Makedonya’nın Türkiye, Slovenya ve Hırvatistan’la birlikte program üzerinden sağlanan maddi imkanları yüksek düzeyde kullanan ülkeler arasında yer aldığı da sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği’nin, Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteğini amaçlayan “Horizon 2020” çerçeve programının toplam bütçesi 70 milyar avro olarak kayda geçiyor.