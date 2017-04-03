



Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı bugün 2017/2018 eğitim yılı içi liselere kayıt ilanı açtı. Önümüzdeki eğitim yılı için Eğitim ve Bilim Bakanlığı Makedonya genelindeki devlet liselerinde 35 bin 909 öğrenci için yer açtı.

Liselere kayıt ilanında Makedonca eğitim için 25 bin 127, Arnavutça eğitim için 9 bin 830, Türkçe eğitim için 918 ve Sırpça eğitim için 34 öğrencilik yer açıldı.

Liselere birinci başvuru ve kayıt dönemi 28 ile 29 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak. 30 Haziran'da ise ikinci tur için kalan boş yerlerin sayısı açıklanacak. İkinci kayıt ve başvuru işlemleri ise 5 Temmuz'da yapılacak.

Başvuru ve kayıt için Ağustos ayında da liseye girme adaylarına sunulacak. 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde de öğrencilere kayıt için fırsat tanınacak.