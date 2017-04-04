İştip’teki Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Makedonya’daki Türkçe eğitime sağladığı katkılarla adından sıkça söz ettiriyor.

Türkoloji bölümündeki öğretim üyeleri Prof. Dr. Mariya Leontik, Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel ve Doç. Dr. Mahmut Çelik, geçtiğimiz hafta üniversite kampusunda gazetemizi ağırlayıp çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu yıl Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesinin, fakülte hocalarını diğer üniversitelere vermeme kararının kendilerini etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Mariya Leontik, en kısa sürede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yeni kadrolara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

“Çeviride Akademik Seviyeye Ulaşmak İçin 20 Yıla İhtiyaç Var”

20’si devamlı, 10’u devamsız olmak üzere her yıl 30 öğrenci için kadro açtıklarını kaydeden Leontik, “Son iki yıldır bu kadroyu dolduramadık. Bunun sebebini araştırıp tespit etmeye çalışıyoruz. Mesela bu yıl tek bir Makedon öğrenci bile bölüme kayıt yaptırmadı” ifadelerini kullandı.

Leontik, “Bizde öğretmenlik ve çevirmenlik bölümleri bulunuyor. Çevirmenliğin sadece bizim üniversitemizde bulunması bizi özel kılıyor. Bu bölüme daha fazla kayıt yaptırım ilerletmek gerekiyor. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda çevirmenlik bölümünden bir yüksek lisans adayı çıkacak. Çevirmenliği akademik seviyeye ulaştırmak için 20 yıla ihtiyacımız var” dedi.



Makedonya'da edebi çeviri için zemini Necati Zekeriya, İlhami Emin, Fahri Kaya gibi isimlerin kurduğunu kaydeden Leontik, “Ben de çeviriyi İlhami Emin'in çevirilerinden çözmeye çabalıyordum. O dönemde tek iki dilli kitap Yunus Emre'nin şiirleri ve İlhami Emin'in çevirileri idi. Çeviriyi kavramam için bu kitabı yüzlerce defa okudum. Yıllar sonra İlhami Emin'i tanıdım. Şimdi Makedonya'da bir eleman mastır ve doktora tezi hazırlayıp çeviri üzerinde uzmanlaşmalı ve akademi çevirinin temelini atmalı. Bu uzun bir süreçtir fakat bir yerden başlamak gerekiyor. Biz de bir noktadan başladık” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerden bazılarının ilkokul ve liselerde kadrolu olarak ders vermeye başladıklarını kaydeden Leontik, şu ana kadar Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün 3 yüksek lisans öğrencisi verdiğini, 3’ünün de yüksek lisansa kaydolduğu bilgisini verdi.



Goce Delçev Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Prof. Dr. Mariya Leontik, Prof. Dr. Mahmut Çelik kadrolu olarak, Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel ve Nazlı Rana Gürel Yunus Emre Ensitüsü aracılığıyla Türkoloji Projesinin çerçevesinde, Prof. Dr. Dragi Gyorgiev ve Doç. Dr. Aktan Ago Folklor Enstitüsünden, Doç. Dr. Hüseyin Özbay ise Gazi Üniversitesinden misafir hoca olarak ders veriyor.

Üniversitenin 2016 yılından itibaren “Palimsest adlı hakemli dergisde, Makedonca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca’nın yanı sıra Türkçe yazılar da yer alıyor.