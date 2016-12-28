



Kış tatilinin yaklaşmasıyla öğrencilerin heyecanı gittikçe artıyor. Yoğun çalışma temposundan sonra öğrenciler kış tatilinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Öğrencilerin kış tatilini nasıl geçirdiği ve neler yapması gerektiği konusunda veli ve öğretmenlerden bilgi aldık.

Kış tatilinin önemi hakkında gazetemize açıklama yapan öğretmen Münevver Kubur "Genel olarak kış tatilinin önemi çocuklar için tatil yapmak, bol bol eğlenmek, ara sıra kitap okumak. Çünkü bütün tatili kitap okuyarak geçirmek imkansız. Çocuklar tatilin gelmesini zorla bekliyor." dedi.

"Veliler Çocuklarıyla Daha Fazla İlgilenmeli"

Velilerin ve öğrencilerin kış tatilinde en çok yaptıkları hatalar konusuna da değinen Kubur "Genellikle ailelerin hataları çocukları fazla odalarda , evde tutmaları. Onlarla fazla ilgilenmeleri ve çocukların istediklerini gerçekleştirmeli aileler." ifadelerini kullandı

Kış tatilinin hem eğitimden geri kalmamak hem de çocukların dinlenmesi amaçlı nasıl bir şekilde geçirilmesine de değinen Kubur "Önerim şudur ki çocuklar daha fazla dinlensin. Tatil, tatil olarak bilinsin. Çünkü çocuklar öğretim yılında bütün zaman derslerle yoğunluktalar. Biraz ikinci döneme daha hazırlıklı gelmeleri için enerji depolamaları gerekiyor. Aynı zamanda eğitimden geri kalmamak için bence daha fazla kitap okuyabilirler, verdiğimiz ödevleri tamamlayabilirler." şeklinde konuştu.

"Kış Tatili Öğrenciler İçin Çok İyi Bir Fırsat"

Öğretmenlerimizin yanı sıra ebeveynlerimizin de bu konu hakkında düşünceleri çok önemlidir.



Ebeveynlerden Ahmet Mürtezan bu konu hakkında bizlere değerlendirmede bulundu:

"Bir ebeveyn olarak, kış tatilinin çocuklar için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dinlenmek, eğelenmek, eksiklerini kapatmak önde gelen amaçlardan biridir kış tatilinde. Çocuklar tabi ki en çok karın yağışına sevinir. Bu hasretleri de giderilirse çok iyi olur. Çocuklar kış tatilini evde öğretmenlerin verdikleri ödevleri ve aynı zamanda lektürleri okumakla geçiriyorlar. Bunun dışında yeni yıl kutlamalarına katılmak için de hevesleniyorlar.”

Kış tatilinde çocuklara ebeveyn olarak önerilerde bulunan Mürtezan “Kış tatilinde çocuklar derslerini yenilesinler çalışsınlar ve öğretmenlerinin verdikleri ödevleri yapsınlar. Biraz da dışarıda arkadaşlarıyla birlikte oynasınlar. Bol bol dinlensinler. Benim istediğim çocukları birkaç günlüğüne bile olsa dağa,temiz havaya çıkarmak. Çocuklara ilgi göstermemiz lazım onların eksikliklerini gidermek ebeveynler olarak onlara borcumuzdur." şeklinde konuştu. E.A.