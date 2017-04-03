



Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji bakanlığı ile Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasındaki yüksek eğitim alanında işbirliğine ilişkin Anlaşma’nın uygulanmasını öngören protokol imzalandı.

Protokol, Kosova Eğitim Bakanı Arsim Bajrami ile Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç tarafından imzalandı.

Protokol ile, Kosova eğitim kurumlarında 12 yıllık eğitimlerini tamalamış olan Kosova Cumhuriyeti öğrencilerinin üniversite ve yüksek lisans ve burs miktarı ile diğer konular düzenleniyor.

Kosova Eğitim Bakanı Arsim Bajrami, Protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada Kosova Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında işbirliğin devam etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Burslar yardımıyla öğrencilerin desteklenmesi uygulamasının Kosova öğrencileri için büyük bir fırsatı teşkil ettiğini kaydeden Bakan Bajrami, Türkiye Cumhuriyeti’nin YÖK aracılığı ile Kosovalı öğrencilerin ikinci jenerasyonunun burslar ile desteklendiğini hatırlattı.

Kosova Eğitim, Teknoloji ve Bilim Bakanı Arsim Bajrami, Türkiye okullarında Arnavutça’nın seçmeli ders olarak görülmesi kararından dolayı Türk Hükümetine teşekkürlerini ifade ederek, bu konuda Kosova kurumlarının yardım sunmakta hazır olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da yaptığı açıklamada, iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğin başarıyla gelişmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türkiye üniversitelerinde mezun olacak Kosovalıların, ülkelerinin gelişmesine katkıda bulunacakları inancını dile getirdi.

Kaynak: Kosovaport