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12 Nisan 2017 Çarşamba

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Kocayusufoğlu: “En İyisi Olmamız Disiplin ve Özverili Çalışmanın Neticesidir”

Şangay kriterlerine göre eğitim alanında Makedonya’nın en iyi üniversitesi seçilmelerinin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, gelecekle ilgili planlarını okurlarımızla paylaştı.

12 Nisan 2017 Çarşamba 22:12
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Kocayusufoğlu: “En İyisi Olmamız Disiplin ve Özverili Çalışmanın Neticesidir”

2006 yılında kurulan ve bugün 7 fakültede 22 lisans ve 6 yüksek lisans programıyla hizmet veren Uluslararası Balkan Üniversitesi, Şangay kriterlerine göre eğitim alanında Makedonya’nın en iyi üniversitesi seçildi.

Bu vesileyle üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ile başarının nasıl elde edildiği ve devam ettirilmesi için yapacakları çalışmalar hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

 

Üniversiteniz, Şangay kriterlerine göre eğitim alanında Makedonya’nın en iyi üniversitesi seçildi. Bu başarınızı neye borçlusunuz?

Öncelikle sizleri kitap fuarındaki başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Yeni Balkan’ın yayınlarını beğenerek, taktirle takip ediyorum. Başarı hiç kuşkusuz sürekli ve azimli çalışmanın neticesi olarak ortaya çıkar.  Benzer başarıları eğitim alanında Uluslararası Balkan Üniversitesi yıllarca sürdürdüğü özverili, disiplinli çalışmalarıyla elde etti.

Allah’a şükür ediyorum. Evet, 2015/2016 eğitim yılında üniversitemiz eğitim alanında Makedonya’nın en iyi üniversitesi unvanını kazandı. Bu başarı tabii ki bir anda alınacak bir başarı değil. Başta üniversite yönetim kurulumuzun koymuş olduğu hedefler, Rektörlüğümüzün, akademisyenlerimizin, bütün çalışanlarımızın ve tabii ki bu sisteme uyum sağlayan (zaman zaman zorlansalar da) öğrencilerimizin yüksek gayretleriyle oldu. Biz üniversitemizin eğitim disiplinini derslerin mevzuatı, takip edilen kaynaklar, derslere devamlılıktan tutun da sınavlarına kadar çok büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz.  Bu başarı, özveriyle takip edilen disiplinin vermiş olduğu bir netice.

Ancak hemen eklemek isterim ki "en iyi olmak kolay, en iyi kalabilmek zordur"... Biz bunu da başaracağımıza inanıyoruz.

                 

“En İyi” olarak kalabilmenin zorluğunu söylediniz. Üniversitenin yeni kampusu bu açıdan size ne gibi bir kolaylık sağlayacak?

Her ne kadar üniversitemizin kurucuları büyük gayretlerle, büyük özverilerle bulunmuş olduğumuz mekanlarda (malum, üç ayrı mekanda eğitim sürdürüyoruz) eğitim imkanı hazırlamalarına rağmen, İBU’nun fiziki imkanlarımızın yetersizliğini de bütün misafirlerimiz başta olmak üzere sizler de takdir edersiniz. Biz bunu görüyoruz ve farkındayız. Yeni kampusla sadece Makedonya’nın değil Balkanların en değerli, kıymetli, donanımlı kampusuna sahip olmakla kalmayacak, Uluslararası Balkan Üniversitesi hedeflerini doğal olarak da büyütecek. Araştırma merkezleri, kütüphaneleri, sosyal imkanları ile IBU, düşünebildiğiniz her anlamda üniversite özelliklerine sahip olma imkanlarına kavuşacak. Bu heyecan bizi son iki yıldır yeterince sardı. Artık son zamanlarına geldik. Nasip olursa birkaç ay içerisinde kampusumuza taşınmış olacağız. Bu durumda başarımızı artık her alanda daha ileri noktalara götürmek zorunluluğu da ortaya çıkacak.

 

Akademik açıdan 10 yıl gibi kısa bir sürede bunu başarmak geleceğe  yönelik size ne gibi bir umut veriyor?

Her şeyiyle genç bir üniversiteyiz. Ama Uluslararası Balkan Üniversitesi kurulduğu ilk günden itibaren bu disiplinle yürüdüğü için başarıların gelmesi de kaçınılmaz. Bu bize gelecekte çok daha büyük çalışmalar yapabileceğimizi, daha büyük başarılara imza atabileceğimizin işaretlerini veriyor. Kendimize olan güvencimizi arttırıyor. Bir şeyi başarmak zor ama başarıyı sürdürebilmek daha zordur. Biz bu hırsla, bu bilinçle eğitimimizi daha üst seviyelere, artık Makedonya değil Balkanlara; Balkanlar değil Avrupa‘ya ve Türkiye olmak üzere eğitimdeki kendi başarı alanlarımızı yükseltmek için gayret göstereceğiz.

 

Üniversitenizin felsefesi her şeyden önce “İyi insan yetiştirmek” olarak öne çıkıyor. Geçmişe dönüp baktığınızda 10 yıllık süreçte bunu başardığınıza inanıyor musunuz?

En anlamlı cümle bu olsa gerek. Evet iyi eğitim, kaliteli eğitim ama her şeyden önce iyi insan. Her şeyden çok bize iyi insan lazım. Üniversitemizin misyonu bütün bu coğrafyadaki insanları barışa ve huzura davet etmek, buna örnek bir nesil yetiştirmektir. Eğitim elbette her yerde var ve daha iyileri olabilmeli ancak aynı zamanda kardeşlik, huzur olmalı. Dünyanın ne kadar çok kardeşliğe ve huzura ihtiyacı olduğunu görüyoruz.

Uluslararası Balkan Üniversitesinde Türk’ü, Arnavut’u, Boşnak’ı, Makedon’u, Torbeş'i gibi çok farklı ırklardan ve kültürden genç olmasına rağmen hiçbir şekilde kültür çatışması yaşanmıyor. Bugün İBU’da sadece Balkan ve Türkiye’den değil, Avrupa’dan, Ortadoğu’dan öğrenciler var. Birbirini anlayan, birbirini seven, sayan gençlerin bir arada bulunduğu çok huzurlu bir üniversite.

Evet, bu örnekliğimizle biz "iyi insan" yetiştiriyoruz ve buna özenle devam edeceğiz.

               

Mevcut öğrencilerinize ve yeni kayıt olmak isteyenlere mesajınız nedir?

Öncelikle doğru eğitim alınabilecek bir merkezdir Uluslararası Balkan Üniversitesi. Yine sosyal ve kültürel faaliyetleriyle, birliğin, beraberliğin ne anlama  gelebileceğini, gelecek on yıllara neler bırakabileceklerini, neler inşa edebileceklerini yaşayarak hissedecekleri uluslararası bir ortam.

Bu onuru bizlere yaşattıkları için tüm mevcut örgencilerimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Sadece Makedonya’da değil gezdiğim ülkelerde de Uluslararası Balkan Üniversitesi‘nin ismini duyuyorum. Hem kültürel hem eğitim bağlamında başarılarımızın konuşulmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu haklı sevinç tüm IBU ailesinindir.

Uluslararası öğrenci kongreleriyle 21 ülkeden 50 genci bir araya getiriyoruz. Bunu üç kez yaptık ve nasip olursa gelecek yıl dördüncüsünü yapacağız. Uluslararası bilimsel konferans ve sempozyumlar düzenliyoruz. Bilimsel faaliyetlerle de hem Uluslararası Balkan Üniversitesi hem de Üsküp artık bir merkez. Bu ve bunun gibi birçok faaliyetlerimizle öğrenci adaylarımızın İBU'da nelerle karşılaşabileceğini hissetmelerini isterim. Geleceğini inşa etmek isteyenler veya bizim deyimimizle “Geleceğin lideri olmak” isteyen gençlerimizin Uluslararası Balkan Üniversitesi‘ne davet ediyorum.

Öğrencilerimizi davet ederken, burs sınavımızı da ifade etmek istiyorum. 22 Nisan’da gelecek akademik yılın ilk burs sınavı icra edilecek. Ciddi bir taleple karşılaştık çok şükür. Uluslararası Balkan Üniversitesi, iddiayla söylüyorum Balkanlarda en ciddi düzeyde burs imkanı sunan üniversite. Karşılaştırılamayacak düzeyde burs imkanı sağlıyoruz öğrencilerimize. Burslarımız 5 yıl için geçerli ve öğrencilerimizden istediğimiz tek şey - başarı, başarı ve başarı…

 

 

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