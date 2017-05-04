Kocacık "Necati Zekeriya" İlköğretim Okulu, Sakarya Doğa okullarının daveti üzerine 23 Nisan çocuk bayramı kutlamalarına katıldı. Toplamda 21 kişilik öğrenci ve öğretmenden oluşan Kocacıklı grup Türkiye'nin Sakarya şehrindeki önde gelen okullardan birinin misafiri oldu.

Kocacık "Necati Zekeriya" İlkokulu Müdürü Abdul Recep yaptığı açıklamada, "Projenin asıl amacı örgenci değişimi ve her iki tarafın da karşılıklı okulları ziyaret ederek farklı coğrafya ve kültürleri tanımaktır. Bu davet vesilesiyle Sakarya'nın farklı bölgelerini dolaştık ve bilgi edindik. Bir günlük bir ziyaret ise başkent Ankara'ya ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu Anıtkabir'e gerçekleşti. Öğrenciler geziden çok memnun kaldılar. Önümüzdeki okuma yılının başında "Necati Zekeriya" ilkokulu olarak Doğa okullarını Makedonya'da ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.



Öğrenciler ise bu projenin gerçekleşmesinde başta okul Müdürü Abdul Recep ve oğretmenleri İskender, Ersen, Refik'e teşekkür etti.

Yapılan açıklamada ayrıca "Gerçekleştirdiğimiz ziyaret sonucu hem yöremizi, Belediyemizi hem de devletimizi başarıyla temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bütün bu ziyaret boyunca belediyemizin desteğini arkamızda hissettik. Orada bizleri misafir eden Doğa Okullarına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine de yer verildi.

