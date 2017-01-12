



Makedonya’da son dönemde artan grip vakaları nedeniyle öğrencilerin kış tatili 23 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Normalde ikinci dönem 18 Ocak Çarşamba günü başlaması gerekiyordu.

Grip salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı önlemler alındı. Bu önlemler arasında toplu taşıma araçlarının her gün ve ikinci dönem başlamadan önce tüm okulların dezenfekte edilmesi yer alıyor.

Sağlık Bakanı Nikola Todorov bugün Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Grip salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 18 Ocak’ta başlaması gereken ikinci dönemi 23 Ocak tarihine kadar uzattık. Bu önlem özellikle 0-14 yaşları arasındaki çocukların okullarda grip salgınına yakalanmalarını engellemek amacıyla kabul edildi.” İfadelerini kullandı.

Bakan Todorov sözlerinin devamında “Alınan önlemler arasında şehir içi toplu taşıma araçlarının her gün dezenfekte edilmesi de var.” dedi.