



Türkiye ve Karadağ arasındaki dostluğu geliştirmek ve kültürel alışverişi arttırmak amacıyla TİKA tarafından Bar ve Ulçin şehirlerinde organize edilen Türkçe kurslarından 2016 yılında mezun olan 23 öğrenciye sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi. Söz konusu sertifika törenine Türkiye Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Gayret STK Başkanı ve eski Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Suljo Mustafiç, Karadağ Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cihan Özdemir, Bar İslam Birliği Başkanı Muhiddin Miliami, Ulçin İslam Birliği Temsilcisi Ali Bardhi ve TİKA yetkilileri katıldı.

Sertifika töreninde konuşan T.C. Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Türkçeyi dünyada 250 milyon kişinin konuştuğunu vurgulayarak, Türkçe öğrenen kişilerin geniş bir coğrafyada çalışma imkanı bulduğunu dile getirdi. Karadağ’da yaşayan halkın Türkiye ile ilişkilerinin bulunduğunu ve ülkede Türk firma sayısının giderek artması ile halkın Türkçe öğrenmeye olan ilgisinin arttığını belirten Galip, Türkçe Kurslarının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Karadağ Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cihan Özdemir de, Karadağ’da Türkçe diline talebin yoğun olduğunu bu alanda TİKA’yla işbirliği içinde olduklarını belirtti. Düzenlenen Türkçe kursları ile ilgili memnuniyetini dile getiren Özdemir, TİKA ile Yunus Emre Enstitüsü’nün işbirliğinin devam edeceğini ifade etti.

TİKA Karadağ Program Koordinatörü Ahmet Altun ise, TİKA’nın Karadağ’da hayatın her alanına yönelik projeler gerçekleştirdiğini, TİKA ile Yunus Emre Enstitüsünün çok iyi bir işbirliği içerisinde olduğunu ve bu işbirliğinin Karadağ’da Türk Dili ve Kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sağladığına dikkat çekti. Karadağ’da halk arasında özellikle Türk dizileri ile artmakta olan Türkçe öğrenme talebini Yunus Emre ve TİKA eliyle yürütülen kurslar sayesinde karşılandığını vurgulayan Altun, Karadağ’da TİKA projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.



TİKA desteğiyle 2009 yılından bu yana Başkent Podgoritsa’da Mehmed Fatih Medresesi, Rojaye şehrinde VAKAT isimli STK ve Rojaye Kız Medresesi, Bar şehrinde Gayret isimli STK ve Ulçin şehrinde Ulçin İslam Birliği bünyelerinde sürdürülen ve yoğun ilgi gören kurslarına 2017 yılında da devam ediliyor.