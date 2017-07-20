



Karadağ’ın Sancak Bölgesinde bulunan ve nüfusunun tamamını Boşnakların oluşturduğu Rojaye şehrinde bulunan ve donanımı TİKA tarafından yapılan Karadağ İslam Birliğine ait Rojaye Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Törene T.C. Podgoritsa Büyükelçisi Serhat Galip, TİKA Karadağ Program Koordinatörü Ahmet Altun, Karadağ İslam birliği Başkanı Rıfat Feyziç, Rojaye Belediye Başkanı Ejup Nurkoviç, Türkiye Karadağ Din Hizmetleri Müşaviri Tevfik Yücesoy, Rojaye İslam Birliği Başkanı Ernad Ramoviç, Karadağ İslam Birliği yetkilileri ve TİKA yetkilileri katıldı.

Açılış töreninde Anaokulunda öğrenim gören çocukların 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yaptıkları resim çalışmaları Büyükelçi Serhat Galip, TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Ahmet Altun ve Rojaye Belediye Başkanı Ejup Nurkoviç’e takdim edildi.

Düzenlenen törende konuşan Ahmet Altun, en önemli yatırımın, insana yapılan yatırım olduğunu belirterek Boşnak çocukların daha sağlıklı bir ortamda, dini eğitimlerini de alarak hayata hazırlanmalarının temin edildiğini vurguladı.

Koordinatör Altun, anaokuluna 15 Temmuz gecesi gösterdiği cesareti ve sadakatiyle tarihe adını yazdıran Şehit Ömer Halisdemir ismini veren Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç’e teşekkürlerini iletti. Altun, demokrasiye ve ülkemizin istikbaline kahramanca sahip çıkan aziz şehitlerimizi rahmetle anarak sözlerine son verdi.