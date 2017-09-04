Kanatlar köyünde Türkçe eğitim veren “Kiril ve Metodiy” İlköğretim Okulunda her geçen yıl Türk öğrenci sayısı artıyor. Bu yıl birinci sınıfa 30 Türk öğrenci kaydını yaptırdı. Bu okulda Türk öğrencilere bir sınıf açılması öngörülüyor.

Bölgeden alınan bilgiye göre veliler Türk öğrencilerin iki sınıf eğitim görmesini istiyor.

Kanatlar’da öğretmen Ferdi Bulut gazetemize yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yılda Türk öğrencilerin hakları yenilmektedir. Kanatlar köyünün yakınındaki Makedon köylerinde bir öğrenciye sınıf açılıyorken, Kanatlar köyündeki 30 öğrenciye ikici sınıf açılmıyor. Okuldaki sınıfların öğrenci kapasite sayısını geçmesine rağmen 30 öğrenciye ikinci bir sınıf açılmamaktadır. Öğrenci sayıları çok olduğundan ebeveynlerde çocuklarını kalabalık sınıfa kayıt yaptırmamak için gelecek yıla erteliyorlar ya da zorunlu olarak Boşnak aileler çocuklarını Makedon sınıflara yazdırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kanatlar “Kiril ve Metodiy” İlköğretim Okulu’nda geçen yıl da benzer sorun yaşanmıştı. Velilerin ısrarı üzerine yetkililer okulda Türk öğrencilere ikinci bir sınıfın açılmasına onay vermişti.