



Kalkandelen’de son 20 yılda ilk defa Türkçe eğitime kayıt yapan öğrenci sayısında artış yaşandı. Bölgede Türkçe eğitim veren ‘İstikbal’ İlkokuluna 25 ve ‘Bratstvo Migyeni’ İlkokuluna 5 Türk öğrenci kayıt yaptı.

‘İstikbal’ ilkokulu Müdür Yardımcısı Cengiz Destan, bu yıl kayıt yapan öğrenci sayısında artışın olmasının gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Gazetemize yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere iç savaş döneminde hızla azalmaya başlayan Türk öğrenci sayısı o dönemde Kalkandelen Türkleri için büyük dert oldu. Başkanlığında bulunmuş olduğum Kalkan Derneği de bu sıkıntılara çözüm bulma amacı ile kuruldu. Türkiye kuruluşlarının destekleri ile projeler geliştiren dernek var olan eski havayı yeniden canlandırmak için uğraştı ve kısa sürede hedeflerine ulaştı. Projelerin sonucunda Türkiye’mizle kurulan yeni bağlar Türkçemizin güzelliğini kültür ve örf adetlerimizin değerini halkımızın yeniden fark etmelerine vesile oldu. Şüphesiz ki son dönemde yeni kadroların gelmesi yeni genç ve dinamik öğretmenlerimizin aramıza katılması, öğrencilerle bağların daha yakın kurulmasına ailelerin de daha güvenerek emanet etmelerine neden oluyor. Eski öğretmenlerimize sözümüz yok onların tecrübeleri ve eğitim yöntemleriyle bizler bu günlere geldik. Fakat yeni öğrencilerle oluşan büyük yaş farkı adaptasyonu güçleştiriyordu” dedi.

“Bu Başarının Asıl Mimarı TİKA’dır, Türkiye’dir”

Destan, öğrenci sayısının artışıyla elde edilen başarının asıl mimarının TİKA’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri olduğunun da altını çizdi.

Açıklamasında Destan, “Bugün eğer bu başarı ile övünüyorsak bu başarının asıl mimarı 2007 yılından beri Kalkandelen’in en uç köşelerinde yaşayan ve yakınlarında Türkçe eğitim veren okul olmadığı için başka dilde okumak zorunda kalan öğrencileri ‘Bratsvo Migyeni’ veya İstikbal İlkokuluna ulaşmalarını sağlamak amacıyla Servis – Taşıma projesini destekleyen TİKA’nındır. Burs, kırtasiye, okul malzemeleri gibi projelere aracı olan MATÜSİTEB’indir. Sorunlarımızla samimi olarak en yakından ilgilenip, sıkıntılarımızı kendi şahsi sıkıntıları gibi görüp çözümler bulmamıza vesile olan T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin hanımdır. Kısacası bu başarının asıl mimarı bizlerin burada var olduğumuzu hissettiren ve destekleriyle dik yürüyüp, huzurlu ve rahat uyumamıza sebep olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir” şeklinde konuştu.

