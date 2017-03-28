Şarkiyat-Türk Türk Dili bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca'nın ders dışı etkinliği kapsamında Makedonya'da bulunan önemli Türk kurumlarını ziyaret eden öğrenciler kurumlar hakkında bilgi alıyor.
Yeni Balkan Gazetesi ziyareti sırasında öğrenciler gazetenin çalışmaları, kitap yayın etkinliği ve çocuk yayınları hakkında bilgi aldı.
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