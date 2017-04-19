



Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Pedagoji Kurumu Müdürü Muhittin Kahveci Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan eğitimcilere yönelik bildiri yayınladı.

Ders kitaplarının siparişi hakkında yayınladığı bildiride Müdür Muhittin Kahveci lu ifadelere yer verdi:

"Makedonya Cumhuriyeti İlkokul ve liselerde eğitim veren eğitimcilerin, Türklerden sorumlu Müdür ve Müdür vekillerinin dikkatine!

2017-2018 okuma yılında Ücretsiz Kitap programı hazırlıkları kapsamında okullar tarafından kitap siparişleri 19 Nisan 2017 tarihinden 20 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecektir. Ülke genelinde tüm ilkokul ve liselerde kitap siparişleri yapan ilgili kişiler mevcuttur. Türkçe Eğitim verilen okullarda, Türkçe kitaplarının siparişlerini veren ilgili öğretmenlerin bu süre içinde adet ve kitap siparişlerini doğru şekilde yapmaları için hazırlıklı olmalarını talep ediyorum.

Verilen bu sure zarfında yapılacak siparişler doğrultusunda 2017/2018 okuma yılının başlayacağı 1 Eylül 2017’de ilkokul ve lise kitapları okullara dağıtımı yapılacaktır.

Bu yıl ilkokul 6. sınıf için Naser Ramadani’nin yazarı olduğu Dinler Etiği kitabı siparişi verilmesi çok önem arz etmektedir. Bundan önceki yıllarda tercümesi olmadığı için, ilkokullar tarafından farklı yazarlardan sipariş edilmiş fakat diğer yazar ekiplerinin yazdığı kitaplarda İslam dininde daha az bilgi olduğunu fark etmiştik. Bundan dolayı önümüzdeki okuma yılı için 6. sınıflar için Dinler Etiği kitabı Naser Ramadani'nin yazarı olduğu butondan sipariş edilmelidir."

Kitap siparişi konusunda yetkili kişiler daha detaylı bilgiyi Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Pedagoji Kurumu tarafından alabilir.