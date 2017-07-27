Eğitim ve Bilim Bakanlığına bağlı Pedagoji Kurumunun müdürlüğünü yapan ve dün Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınan Muhittin Kahveci, yaptığı açıklamayla çalışma süresi boyunca çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Kahveci, “2014 yılında Bakanlar kurulu kararıyla atandığım M.C Eğitim ve Bilim Bakanlığı Pedagoji Kurumu Genel Müdürlüğüm dönemimde, 25 yıldır basılamayan Türkçe kitaplarının basımını gerçekleştirdim. İlkokul ve liseler dahil 2 okuma yılı için 198 ders kitabı ve 100 binin üzeri adet Türkçe kitaplarının basımını ve dağıtımını gerçekleştirdik.

2015/2016 ve 2016/2017 okuma yıllarında sadece Türkçe kitaplarının basımı ve dağıtımı için 1 milyon avro M.C Eğitim ve Bilim Bakanlığı bütçesinden karşılandı.

25 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Genel Müdürlükten alnı açık ve Makedonya Türk toplumuna verdiğim hizmetlerden dolayı gururlu bir şekilde ayrıldığımı bilgilerinize arz ederim” dedi.

Kahveci, görev süresi boyunca desteklerini esirgemeyen ailesi, Türk demokratik Partisi, dostları, kitapları tercüme eden öğretmenlere, basımında emeği geçenlere ve Makedonya’daki Türk soydaşlarına teşekkür etti.