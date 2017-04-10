



İştip "Goce Delçev" Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlileri T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'yı makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Mahmut Çelik, Prof. Dr. Mariya Leontik, Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rana Gürel ve Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel tarafından Büyükelçi Kara'ya gerçekleştirilen görüşmede İştip Türkoloji Bölümünün bugüne kadar ulaştığı seviye, başarıları ve karşılaştığı sorunlar konuşuldu.

Görüşmede ayrıca İştip Türkoloji bölümün Türkiye üniversitelerdeki Türk dili ve Edebiyatı Bölümleri ile işbirliğinin artması ve öğrenci değişimi konuları da masaya yatırıldı.